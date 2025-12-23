我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾智希和陳志強已經做了人工受孕準備，目前只等植入。（圖／記者吳翊緁攝）

曾智希和陳志強今（23）日出席民視八點檔《豆腐媽媽》活動，一直在備孕的她，這次因為角色悲慘極具挑戰性，暫緩生子計畫積極爭取演出，有場戲到墓園拍哭戲，哭到情緒正濃的時候才發現自己「跪錯墳墓」，只好NG重拍。曾智希20歲才過36歲生日，當天她到墓園拍哭戲，已經先在家裡培養情緒，沒想到正式拍攝時，她跪在墓前潰堤，一把鼻涕一把眼淚，情緒濃到不行，結果哭完才發現自己跪錯墳墓，導演喊卡重新拍，讓她哭笑不得。曾智希和陳志強2022年結婚後就一直很想生小孩，但因為兩人都進組拍戲，只好先暫緩生子計畫，不過兩人已經做了試管，胚胎正在冷凍保存，就等曾智希準備好植入就可以了，陳志強還自豪精蟲指數是歐美等級，但八點檔一拍就是1、2年，屆時陳志強也已經快50歲。除此之外，陳志強也聊到曾智希在劇中有被曾子益襲胸的畫面，原本設定要性感，最後改為運動內衣，播出後效果反而更好看。他也感謝導演對演員與家庭的尊重，拍攝前都會事先溝通，甚至連曾子益都特別來說明是劇情需要，讓人備感貼心。