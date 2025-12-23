三上悠亞宣布加盟P. LEAGUE+職業籃球隊「福爾摩沙夢想家」啦啦隊Formosa Sexy，消息一出讓粉絲又驚又喜。今（23）日舉辦加盟記者會，隊長梓梓親自獻花，歡迎三上悠亞的加入。三上悠亞開口就以標準中文向大家打招呼，說：「大家好，我是三上悠亞。」被問到來台灣後是否有想吃的美食？三上悠亞回答，希望能吃到火鍋，另外也想吃吃看台灣的麻辣燙。而去年以嘉賓身分加入Formosa Sexy的她，被問到來台加盟關鍵？她透露是被粉絲們的熱情打動，因此當收到邀約時「沒有理由拒絕」。
三上悠亞加盟Formosa Sexy內幕 鬆口：沒有拒絕的理由
三上悠亞正式加入Formosa Sexy，她笑說去年以「一日啦啦隊成員」身分加入，當時看到粉絲們的熱情支持，感到非常有自信，希望有機會可以再來。而她萬萬沒想到自己能正式加入Formosa Sexy，因此聽到邀約時非常開心，直呼：「沒有拒絕的理由。」
三上悠亞來台了 許願想吃火鍋、麻辣燙
三上悠亞昨日一落地就馬上跟著大家訓練，記者會上被問到有沒有想吃的美食？她笑說希望能吃到火鍋，另外最近日本也非常流行麻辣燙，因此也想吃吃看台灣的麻辣燙。
近幾年，有不少外籍啦啦隊選擇在台灣定居，三上悠亞是否也考慮定居？她表示因為在日本也有工作，沒辦法像其他人一樣定居台灣，但她不僅下個月就會再度來台，今後也會常常來，甚至待上一段時間。
♫三上悠亞小檔案
生日：1993年8月16日
身高：159公分
緋聞：Kis-My-Ft2成員千賀健永、「浪花男子」成員長尾謙杜
寫真書：《Here you are》、《YOURGIRL》
引退：2023年8月16日，宣布從AV女優身分引退
社群帳號：三上悠亞IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
三上悠亞正式加入Formosa Sexy，她笑說去年以「一日啦啦隊成員」身分加入，當時看到粉絲們的熱情支持，感到非常有自信，希望有機會可以再來。而她萬萬沒想到自己能正式加入Formosa Sexy，因此聽到邀約時非常開心，直呼：「沒有拒絕的理由。」
三上悠亞來台了 許願想吃火鍋、麻辣燙
三上悠亞昨日一落地就馬上跟著大家訓練，記者會上被問到有沒有想吃的美食？她笑說希望能吃到火鍋，另外最近日本也非常流行麻辣燙，因此也想吃吃看台灣的麻辣燙。
近幾年，有不少外籍啦啦隊選擇在台灣定居，三上悠亞是否也考慮定居？她表示因為在日本也有工作，沒辦法像其他人一樣定居台灣，但她不僅下個月就會再度來台，今後也會常常來，甚至待上一段時間。
♫三上悠亞小檔案
生日：1993年8月16日
身高：159公分
緋聞：Kis-My-Ft2成員千賀健永、「浪花男子」成員長尾謙杜
寫真書：《Here you are》、《YOURGIRL》
引退：2023年8月16日，宣布從AV女優身分引退
社群帳號：三上悠亞IG