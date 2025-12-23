三上悠亞宣布加盟P. LEAGUE+職業籃球隊「福爾摩沙夢想家」啦啦隊Formosa Sexy，消息一出讓粉絲又驚又喜。今（23）日舉辦加盟記者會，隊長梓梓親自獻花，歡迎三上悠亞的加入。三上悠亞開口就以標準中文向大家打招呼，說：「大家好，我是三上悠亞。」被問到來台灣後是否有想吃的美食？三上悠亞回答，希望能吃到火鍋，另外也想吃吃看台灣的麻辣燙。而去年以嘉賓身分加入Formosa Sexy的她，被問到來台加盟關鍵？她透露是被粉絲們的熱情打動，因此當收到邀約時「沒有理由拒絕」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Formosa Sexy隊長梓梓（圖左）親自獻花，歡迎三上悠亞（圖右）的加入。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Formosa Sexy隊長梓梓（圖左）記者會上親自獻花，歡迎三上悠亞（圖右）的加入。（圖／記者吳翊緁攝影）
三上悠亞加盟Formosa Sexy內幕　鬆口：沒有拒絕的理由

三上悠亞正式加入Formosa Sexy，她笑說去年以「一日啦啦隊成員」身分加入，當時看到粉絲們的熱情支持，感到非常有自信，希望有機會可以再來。而她萬萬沒想到自己能正式加入Formosa Sexy，因此聽到邀約時非常開心，直呼：「沒有拒絕的理由。」

三上悠亞來台了　許願想吃火鍋、麻辣燙

三上悠亞昨日一落地就馬上跟著大家訓練，記者會上被問到有沒有想吃的美食？她笑說希望能吃到火鍋，另外最近日本也非常流行麻辣燙，因此也想吃吃看台灣的麻辣燙。

近幾年，有不少外籍啦啦隊選擇在台灣定居，三上悠亞是否也考慮定居？她表示因為在日本也有工作，沒辦法像其他人一樣定居台灣，但她不僅下個月就會再度來台，今後也會常常來，甚至待上一段時間。


♫三上悠亞小檔案

生日：1993年8月16日

身高：159公分

緋聞：Kis-My-Ft2成員千賀健永、「浪花男子」成員長尾謙杜

寫真書：《Here you are》、《YOURGIRL》

引退：2023年8月16日，宣布從AV女優身分引退

社群帳號：三上悠亞IG

看更多三上悠亞新聞：

三上悠亞啦啦隊形象照提前釋出！東京跨國拍攝　應援首秀時間出爐

三上悠亞加盟夢想家啦啦隊！暴牙黑臉照曝光　粉絲驚訝：變化超大

三上悠亞加盟夢想家「登上虎撲熱搜」！中國球迷好羨慕：來打CBA

相關新聞

影／三上悠亞甜喊「糟糕」超可愛！王信凱爆料：客場也有望見本尊

三上悠亞加盟夢想家！背號25號含義曝光　甜喊：希望帶給大家歡樂

TPBL／三上悠亞選25號背號含義好暖！對夢想家「這1人」超有印象

TPBL／三上悠亞真的來了！甜喊好期待　應援班表、搶票時間一次看