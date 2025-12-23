我是廣告 請繼續往下閱讀

捷運台北車站、中山站19日晚間發生隨機攻擊案，造成4死11傷，由於年底跨年活動等大型人潮聚集活動到來，各縣市如臨大敵，新竹市長高虹安復職後，今（23）日首度召開市務會議，指示警察局以最高規格部署警力，加強巡邏和維安，確保跨年活動安全順利。新竹市府發言人楊寶楨轉述表示，高虹安首先感謝副市長邱臣遠、秘書長張治祥，以及各局處首長和全體同仁，在前一段時間，協助她穩定推動市政、確保各項工作如期進行，並對團隊的表現和辛勞表達高度肯定。楊寶楨表示，眾所矚目的2026大新竹跨年晚會「新竹 ON LOOP 不斷電」活動，12月31日晚上將在大湳雅公園盛大登場，高虹安邀請大家一同參與、嗨翻新竹！這次跨年晚會堪稱全台含金量最高，號稱「金曲同樂會」，邀集多位金曲獎得主及表演團體，其中包含蘇慧倫、韋禮安、TRASH、呂士軒、黃子軒與山平快、白安、孫盛希。活動現場還有超過百攤的美食、遊藝市集，更安排300秒倒數煙火秀。楊寶楨指出，活動安排有專用接駁車，歡迎大家多加利用。此外，因應近期社會安全議題，高虹安已指示警察局以最高規格部署警力，加強巡邏和維安，確保跨年活動安全順利。提醒民眾如果發現任何可疑人事物，請立即通報警方，共同守護彼此安全，讓大家安心迎新年。