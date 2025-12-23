我是廣告 請繼續往下閱讀

▲1至11月訂單金額為6666.5億美元，同樣創下全年新高，預估全年有望達到7407億美元的新高點，更有機會力拚7500億美元。（圖／經濟部提供）

AI擋都擋不住！經濟部統計處今（23）日公布11月外銷訂單金額為729.2億美元，創下歷史新高，年增近4成。1至11月訂單金額為6666.5億美元，同樣創下全年新高，預估全年有望達到7407億美元的新高點，更有機會力拚7500億美元。經濟部預估，12月外銷訂單金額落在720億美元至740億美元；全年預估為7387億美元至7407億美元，年增25.3%至25.6%，也是外銷訂單首次加入「7000億」俱樂部。統計處上月預估，11月訂單金額落在667億美元至687億美元，11月卻是達到729.2億美元，年增39.5%，增幅是2021年5月以來最大。實際成長超乎預期。統計處長黃偉傑說明，上月預估第4季有新舊產品交替，廠商回應新產品將會在12月量產，但廠商表達，11月就提前出現新伺服器、新晶片的爆量訂單。他補充，目前廠商回報尚未全部轉入新機種，部分還在新舊交替，因此如果12月這部分可以銜接上，那麼就可能有機會拚7500億美元。據主要接單貨品，資通信產品11月訂單金額為268.0億美元，年增69.4%；電子產品282.3億美元，年增 47.9%，兩者均受到AI挹注，創下單月及同月新高。至於近期發生的「記憶體荒」，他表示，10月的電子產品中記憶體本來占比偏後，但是11月就一口氣躍升至IC設計之後的第二名，顯示1個月的訂單量及金額激增。然而，光學器材今年以來都是維持正成長，11月卻出現2.4%，成為科技貨品中的「遺珠之憾」。主因是光學器材中分為面板、光學檢測兩大品項，今年正成長都是因為搭配封測需求，隨著年底增幅慢慢減緩下，面板下半年同時進入淡季，就出現翻轉。傳產方面，機械業因半導體先進製程積極擴充產能，帶動半導體設備訂單成長，年增6.9%。基本金屬則受惠到印刷電路板（PCB）所須的大量銅箔需求，以及國際銅價較高，因此從10月的年減1成，修正至年減0.5%，險些翻正；塑橡膠製品、化學品因海外同業產能過剩，年減15.8%、12.5%。而在主要接單地區，美國、訂單金額為284.5億美元，創下歷史新，年增56.1%，同樣創下歷史最大增幅。東協地區則是135.8億美元，創下同月新高，已經連續三個月超越中國及香港地區訂單。據外銷訂單受查廠商對12月接單看法，按接單金額計算動向指數則為50.5，預期12月整體外銷訂單金額將較11月增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為50.1、52.6及50.8。