我是廣告 請繼續往下閱讀

主計總處今（23）日公布「2024年電子商務統計結果」，2024年在全球人工智慧、高效能運算等應用需求強勁及內需持續成長的雙重帶動下，工業及服務業電子商務交易金額達8兆1,097億元、年增17.8%；其中，工業部門5兆3,208億元、占65.6%，以製造業5兆2,861億元為大宗。據報告，製造業5兆2,861億元或占全體之65.2%，批發及零售業1兆7,559億元或占21.7%。2024年企業對企業（B2B）電子商務交易金額為6兆3,951億元或占全體之78.9%，年增1兆216億元或19.0%，其中製造業增加8,917億元；企業對個人（B2C）電子商務交易金額為1兆7,147億元或占21.1%，年增2,067億元或13.7%。就行業別觀察，以批發及零售業9,275億元或占全體B2C交易金額之54.1%最多，年增7.8%；金融及保險業2,554億元或占14.9%次之，受惠於金融市場交易活絡，年增36.8%；運輸及倉儲業2,049億元再次，因跨境旅遊熱潮延續及貨運需求成長，年增37.7%。觀察2018年以來國內電子商務交易規模變化，整體交易金額由4兆660億元增至2024年8兆1,097億元，增幅近1倍，其中服務業部門成長1.4倍，2020年因部分行業受疫情影響，僅年增10.4%。2021年及2022年因疫情催化宅經濟，分別年增3成1及2成；2023年雖呈放緩，至2024年續增14.1%。