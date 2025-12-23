我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「虎牙甜心」陳伊據傳沒在樂天女孩續約名單中。（圖／翻攝自陳伊IG@bobeyiyi）

銷售數據成關鍵 月曆成績遭點名

陳伊、芷軒與丘薆，分別包辦銷售成績的倒數三名

▲芷軒稍早證實自己已經「失業了」。（圖／翻攝自臉書@芷軒 Zhi Xuan）

出走潮持續擴大 未開季已流失7人

▲丘薆2024年加入樂天女孩，近期傳出西進參加CPB Girls徵選，最終沒有獲得出道機會。（圖／翻攝自丘薆IG@hobby0205）

樂天女孩近日再度傳出人事異動，據消息人士透露，新球季尚未開打，球團內部已完成初步續約評估，其中陳伊、丘薆與芷軒皆未列入續約名單之中，引發粉絲圈高度關注。對此，樂天球團向《NOWNEWS今日新聞》回應：「女孩名單將於明年球季前正式公布，其餘傳言一概不予回應！」並未正面否認相關說法。另外，消息人士向記者透露，3人未獲續約的原因之一：「周邊銷售成績不佳，尤其是年底個人月曆更是關鍵！」知情人士指出，3人未獲續約的關鍵原因之一，與周邊商品銷售表現有直接關聯，據了解在今年底推出的官方月曆銷售統計中，，未能達到球團內部設定的市場指標，因此在賽季末未獲得續約。事實上，32歲的陳伊在啦啦隊圈擁有超過10年資歷，憑藉虎牙甜心形象累積不少支持者，曾因登上《全明星運動會》而知名度大增，同時也身兼台中連莊職業排球隊啦啦隊成員；芷軒則於3年前加入樂天，曾參與選秀節目《大學聲》，被視為具備發展潛力的新面孔；至於2年前入隊的丘薆，則被爆出早已「超前部署」，入選中國棒球城市聯賽CPB Girls決選名單。事實上，這波未續約消息，只是樂天女孩今年人事動盪的延續，從先前離隊的嘎琳、Dora，到韓籍成員相繼去留未定，新球季尚未開始，已有多達7位女孩確定或被點名離開名單，回顧過去幾年，包含林襄、李多慧、Yuri、菲菲等高話題成員陸續離隊，球團更曾捲入欠薪與內部管理爭議，使整體團隊穩定度屢遭外界質疑。除了人事異動，樂天女孩的商業面也浮現警訊，多名圈內人士轉述，已有女孩接獲廠商私下反映，指球團在商業合作上「亂喊價」，窗口回應態度不佳、訊息回覆速度緩慢，影響合作意願。甚至有合作方直言，樂天女孩的整體聲勢與過去相比明顯下滑。隨著續約名單風波延燒，如何穩住形象、修補內外信任，恐怕將成為球團在新球季前最棘手的課題。對此，樂天桃猿球團向記者回應：「女孩名單將於明年球季前正式公布，其餘傳言一概不予回應！」