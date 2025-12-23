我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米可白透露正在尋找做鼻息肉手術的醫院。（圖／米可白FB）

女星米可白在8月透露想在年底做鼻息肉手術。而今（23）日，米可白發文表示醫生建議她做3項手術「鼻中膈成型手術、下鼻甲成型手術、後鼻神經燒灼手術」，正在尋找適合醫院，米可白無奈嘆自己因為鼻息肉太大，都快忘了什麼叫新鮮空氣，並提到手術費用加術後恢復大約要13萬，高額費用讓她非常猶豫，感慨嘆：「好久沒有好好愛自己了」。米可白在今日發文透露最近一直在忙著諮詢鼻子問題，表示鼻塞已經影響到日常作息，甚至會導致頭痛、注意力不集中，醫生建議她做「鼻中膈成型手術、下鼻甲成型手術、後鼻神經燒灼手術」3項手術，「我的鼻息肉偏大，大到我都快忘了什麼叫『新鮮空氣』⋯只能說，過敏真的超級難受」，並表示還在尋找適合的醫院。米可白也提到手術花費，「鼻子微創手術加上術後恢復，費用大約13萬，保險理賠大概5～6萬」，坦言高額費用讓她猶豫很久，但日前卻為了2隻骨折流浪狗，毫不猶豫花了15萬，「結果換成自己要看醫生，反而想東想西⋯為了自己的健康，我是不是也該對自己好一點？」而米可白媽媽得知後，也鼓勵女兒：「妳的錢～是妳自己花掉的，有什麼捨不得的？」讓米可白忍不住嘆：「我好像⋯真的好久沒有好好愛自己了」。米可白在8月透露拍戲時，突然流鼻血，讓一同拍攝的現場製作組跟演員都嚇一大跳，之後她隔天回家擤鼻涕又流血，還連續3天狂流，讓她只好趕緊去看醫生，並分享看醫生的狀況，沒想到鼻血狂流的原因，竟是因為鼻子裡有2刀劃痕，猜測可能是自己在用洗鼻子噴嘴時，不小心受傷。除此之外，米可白也表示自己嚴重過敏，「這幾天過敏到狂打噴嚏，我在診間只是待了幾分鐘，噴嚏打了20幾個，醫生說小姐妳也太嚴重」，而這也讓她想要解決多年以來的舊疾，決定在年底動手術，並在近日，開始為手術做準備。