我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北101董事長賈永婕今（23）日出席「SPARK the NIGHT 跨年光雕展演搶先看」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台北101跨年不只有煙火！跨年光雕展演出現《玩具總動員》。（圖／記者鍾怡婷攝）

台北火車站與捷運中山站19日發生隨機傷人事件，適逢年底大型跨年活動將至，也引發民眾對公共安全的疑慮。對此，台北101董事長賈永婕今（23）日出席「SPARK the NIGHT 跨年光雕展演搶先看」記者會透露，已與台北市政府及相關局處就跨年維安進行會議，雖然無法透露有哪部分維安政策升級，不過台北101將全力配合市府機制，做好各項安全措施。針對外界關心是否北捷隨機砍人案是否會影響跨年人潮，賈永婕表示抱持正向看法，她也提到，隨機傷人事件確實可能引發部分民眾恐慌，甚至出現煽動言論，但她相信市民能保持冷靜與理性，「讓社會回到原本的安定，不要製造更多恐慌。」賈永婕也坦言，今年跨年籌備壓力不小，相關演出與活動準備繁複，加上戶外活動高度仰賴天氣，期盼跨年當天能有好天氣相助，「希望老天爺幫忙，風調雨順。」她也笑說，希望時間能快轉到跨年夜，「不然每天都有很多事情要處理。」台北101今年跨年除了煙火，還有一大重頭戲，那就是台北101與迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》30週年特別企劃，動畫內人氣角色將首度以光雕投影形式躍上台北101，從2025年12月27日至2026年1月1日接力登場，每天都有不同驚喜與角色亮相。◾12月27日將由熊抱哥（Lots-O'-Huggin' Bear）領軍、帶上活力滿點的鴨霸與兔崽子（Ducky & Bunny）以及呆萌的叉奇（Forky），揭開倒數四天的序幕◾12月28日登場的是深受粉絲喜愛的三眼怪（Squeeze Toy Aliens）、再加上反差萌十足的抱抱龍（Rex）及俏皮的火腿（Hamm），可愛指數破表◾12月29日由迷人的牧羊女寶貝（Bo Peep）閃耀登場，隨後是人氣角色胡迪（ Woody ）和超萌三頭羊（比莉、羊羊、嘎嘎）輪番亮相◾12月30日則由經典的皮克斯球（Luxo Ball）帶來亮眼開場、緊接著巴斯光年（Buzz Lightyear）、翠絲（Jessie）及紅心（Bullseye）用滿滿活力陪伴大家迎接跨年倒數前一夜◾跨年夜12月31日，所有角色光雕投影將同時登場，並以「Are you ready for 2026」、「Farewell to 2025」點燃跨年氣氛的最高潮，陪伴民眾迎接跨年前的最後一個夜晚。在煙火綻放後，更有驚喜彩蛋，英姿煥發的角色卡蹦公爵（ Duke Caboom ）將帥氣亮相，為2026帶來最震撼的祝福。