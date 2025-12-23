我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站、捷運中山站日前發生連續隨機殺人案，共造成4死11傷的重大社會案件，而隨著跨年節慶即將來臨，今年台北101跨年是否維安會因而更升級101董事長賈永婕今（23）日表示，會配合市政府指示把工作做好，她強調，應讓大家安定而非刻意製造恐慌。台北捷運台北車站、中山站外上週五（19日）發生隨機攻擊事件，造成三名無辜民眾死亡，多人受傷，其中一人在捷運站內刺傷送醫搶救後不幸過世，另一人在誠品南西店外馬路遭刺傷亡，還有一人則在店內遭砍搶救無效過世台北101今日舉行「SPARK the NIGHT台北101跨年光雕展演搶先看」記者會，賈永婕在會後接受媒體訪問時，針對101跨年維安一事指出，今日台北市政府和各局處相關單位都已經召開了會議，會議的過程當中也有諸多指示，台北101會配合市政府指示把工作做好。她表示，當事情發生有些人會恐慌，甚至有些人會煽動，甚至製造混亂，但她認為，一個高素質的市民就是要冷靜、正向，讓所有的事情都回歸到原先的節奏，而且要帶給大家安定而不是刻意的製造恐慌。她也說，不認為隨機殺人事件會影響今年101跨年人潮，她強調，今年一定還是很熱鬧、很開心的迎接新年。另一方面，跨年時間越來越接近，媒體問到她是否壓力越來越大？賈永婕說，壓力大是肯定的，他們已經做了很多的準備，但最終老天爺也需要幫忙，她都開玩笑說，「12月董事長有很重要的工作，一部分就是要去拜拜」，她也期盼老天爺有聽到她的願望，因為所有的秀都很吃天氣，所以衷心希望能夠有一個風調雨順的好天氣。賈永婕也幽默表示，她很想快轉時間到跨年的那一天，不然每天都還是有很多的事要面對。