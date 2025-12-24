我是廣告 請繼續往下閱讀

▲法國爸爸做的塔可太大口，白種元被塞滿整嘴。（圖／翻攝自Netflix）

白湯匙名單

韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰2》在Netflix熱播中，第二季中所有廚師使出渾身解術，在黑白廚師一對一淘汰賽中，許多廚師的料理越做越大份，讓評審白種元發出快嘔吐的聲音，連一向穩重的安成宰都快崩潰。《黑白大廚：料理階級大戰2》中集結了許多米其林星級廚師，組成「白湯匙」陣容，對戰民間高手「黑湯匙」，在一對一比賽中，廚師們為了展現出自己的料理，把所有元素濃縮成一口，想讓評審一次嚐到。但由於評審白種元、安成宰是矇著雙眼，只能靠工作人員餵食，他們並不知道食物有多大口，其中黑湯匙「法國爸爸」準備了塔可包著豬頸肉的料理，但因為塔可皮是脆的，白種元張嘴時，很難完全將塔可放進嘴裡，好不容易放進去，也很難咀嚼，連法國爸爸看了都忍不住笑出來。不僅如此，下一組用鮟鱇魚作為對決料理的組別，其中黑湯匙首爾媽媽做的鮟鱇魚鍋物，她將蝦肉包裹在鮟鱇魚片中，還要喝到湯頭，工作人員不斷提醒白種元，「還要再張大...」。白種元使盡全力將嘴巴張到最大，當食物放進去嘴裡的那刻，還發出微微的乾嘔聲音，首爾媽媽在一旁都不好意思地笑出來，安成宰笑喊，「這是今天最大口。」比起大口，白種元倒是被辣味嚇到，幾度無法發出聲音，但最後兩位仍讓首爾媽媽晉級。米其林二星：李駿韓食、洋食米其林一星：孫鍾元大韓民國第1號四季餐廳名店：善財法師57年資歷中餐名家：侯德竹《韓食對決》第3季冠軍：林成根《Masterchef Korea 4》評審：宋勳47年資歷法式料理名家：朴孝南日式餐廳「카덴」老闆、第一代明星主廚：鄭鎬泳「Trattoria Sam Kim」、「Osteria Sam Kim」主廚：Sam Kim將韓食融入西餐、加拿大出身明星主廚：雷蒙金米其林一星「Soul」主廚：金姬銀2022～2024 米其林一星「Gojacha」主廚：崔有江韓國首位五星飯店女性行政總主廚：李今姬2013年《MasterChef Sweden》冠軍：Jennie Walldén紐約米其林一星「KOCHI」、「MARI」主廚：沈聖哲2018～2022 米其林一星「Table For Four」主廚：金成恩米其林一星「고료리 켄」主廚：金健前青瓦台總統行政主廚：千尚賢類 型：實境綜藝、生存競賽、料理評 審：白種元、安成宰主持人：南度亨語 言：韓文集 數：13集（已公開3集；第4集將於12月23日上線）開播日：2025年12月16日 ～ 2026年1月13日收 看：