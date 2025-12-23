我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北101董事長賈永婕。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台北101今年跨年除了煙火，還有一大重頭戲，迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》以光雕秀形式登上台北101。（圖／記者鍾怡婷攝）

台北101跨年不只有煙火，今年特別規劃「SPARK the NIGHT 台北101跨年光雕展演」，並於今（23）日舉辦搶先看活動，以精彩視覺饗宴陪伴民眾迎接新年。今年最大亮點為首度與迪士尼皮克斯合作，讓《玩具總動員》多位人氣角色登上台北101外牆，點亮跨年夜空。光雕秀不僅限於12月31日，將自12月27日至2026年1月1日，每晚6點起輪番登場，且最後2026年1月1月煙火綻放後，更有驚喜彩蛋會亮相。今年台北101跨年光雕秀由三大主題組成，包括迪士尼皮克斯《玩具總動員》倒數光雕展演、合作品牌限定光雕篇章、以及台北101「台灣隱形英雄」主題光雕秀，自2025年12月27日至2026年1月1日每晚6點起輪番登場，連續多日呈現不同內容，豐富跨年檔期夜間景觀。台北101董事長賈永婕表示，這次能與迪士尼合作其實已籌備超過一年，自她上任董事長後便請團隊積極聯繫，而迪士尼也給予高度支持，所有動畫內容皆為台北101量身打造、重新設計。至於光雕秀製作費用，她則保持低調，僅透露「企業贊助商都認為跨年是向世界展現價值的重要時刻，因此都非常支持台北101」。賈永婕也分享，今年光雕秀內容相當精彩，跨年倒數前可看到《玩具總動員》不同角色陸續登場，邀請民眾到現場尋找自己喜愛的角色。她也特別推薦別錯過「台灣隱形英雄」主題光雕秀，指出許多行業長期默默付出，卻未必站在鎂光燈下，例如深夜仍在工作的上班族、清晨整理城市街道的清潔人員，以及守護全民安全的警消與醫護人員等，「相信大家看完後，心中都會非常感動。」台北101今年跨年除了煙火，還有一大重頭戲，迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》30週年特別企劃，動畫內人氣角色將首度以光雕投影形式躍上台北101，從2025年12月27日至2026年1月1日接力登場，每天都有不同驚喜與角色亮相。◾12月27日將由熊抱哥（Lots-O'-Huggin' Bear）領軍、帶上活力滿點的鴨霸與兔崽子（Ducky & Bunny）以及呆萌的叉奇（Forky），揭開倒數四天的序幕◾12月28日登場的是深受粉絲喜愛的三眼怪（Squeeze Toy Aliens）、再加上反差萌十足的抱抱龍（Rex）及俏皮的火腿（Hamm），可愛指數破表◾12月29日由迷人的牧羊女寶貝（Bo Peep）閃耀登場，隨後是人氣角色胡迪（ Woody ）和超萌三頭羊（比莉、羊羊、嘎嘎）輪番亮相◾12月30日則由經典的皮克斯球（Luxo Ball）帶來亮眼開場、緊接著巴斯光年（Buzz Lightyear）、翠絲（Jessie）及紅心（Bullseye）用滿滿活力陪伴大家迎接跨年倒數前一夜◾跨年夜12月31日，所有角色光雕投影將同時登場，並以「Are you ready for 2026」、「Farewell to 2025」點燃跨年氣氛的最高潮，陪伴民眾迎接跨年前的最後一個夜晚。在煙火綻放後，更有驚喜彩蛋，英姿煥發的角色卡蹦公爵（ Duke Caboom ）將帥氣亮相，為2026帶來最震撼的祝福。