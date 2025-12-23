我是廣告 請繼續往下閱讀

大眾控23日股價表現亮眼，緊鎖漲停。今日舉行法說會，釋出光通訊業務最新進展。公司表示，集團近一年持續調整營運體質、將資源集中於資料中心光通訊需求，11月800G產品已完成客戶驗證，目前進入小量出貨階段，預計2026年第1季轉入量產並放大出貨規模。大眾控今年前三季合併營收降至76.74億元、年減24.43%，但獲利結構改善更為明顯，毛利率升至18.15%，稅後純益2.61億元、年增455.32%，每股稅後純益（EPS）1.11元。在產能規劃方面，大眾控表示，光通訊主要對應全球資料中心需求，因此持續擴產因應。公司規劃明年第二季於馬來西亞新山一廠新增三條產線，並預估至明年第三季，新山一廠將達六條線量產，且各產線均以800G以上產品為布局核心。不過公司坦言，即使擴產後仍難以完全滿足客戶訂單需求，目標希望到2027年產能逐步貼近客戶需求水位。大眾控說明旗下三大事業體，包括三希科技以光通訊代工為核心，近年擴產重心放在新山廠；攸泰科技以品牌與衛星應用為雙引擎，鎖定高毛利產品線；大眾電腦則聚焦智慧應用產品，其中智慧顯示產品表現超出預期，截至今年第三季相關營收年增573%、規模達11億元。