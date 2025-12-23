我是廣告 請繼續往下閱讀

陽明23日法說會指出，地緣政治與供應鏈干擾仍是明年海運市場最大變數，整體情勢與今年相近，歐美長線運價波動可能加劇；目前2026年僅第一季能見度相對較高，主因農曆年前歐美線與現貨市場運價回升、裝載率維持高檔，首季營運支撐力道較明確，需求熱度可望延續至2月。針對歐洲線長約換約進度，陽明坦言今年談判相對辛苦，多數合約集中在年底至第一季到期，儘管談判持續推進，但在2026年不確定因素偏多、買賣雙方訴求落差較大的情況下，預期要到第一季末才較有機會看到較明確的結果。紅海航線方面，陽明表示，以巴衝突緩和後，所屬航運聯盟（THE Alliance）確實持續進行復航相關規劃與準備，但「安全必須100%確保」才會大規模復航；在仍存在航行風險疑慮下，多數大型航商目前僅採零星試航、示範性運行的方式維持營運，整體要在第一季完成全面復航仍有難度。陽明近一年已完成10艘長租船轉為自有船，並持續推進節能減碳策略與新船布局。自2026年起將陸續交付5艘15500 TEU LNG雙燃料貨櫃輪；另已簽署7艘16000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪建造合約，預計於2028至2029年分批交船。上述新船納入後，陽明LNG雙燃料船隊規模將達12艘，除提高低碳船舶比重，也將提升航線配置的彈性與競爭力。