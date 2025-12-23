我是廣告 請繼續往下閱讀

▲辛曉琪提到好友屠穎猝逝時，難掩難過之情。（圖／寬宏藝術提供）

原定音樂總監成永遠遺憾 她直呼「怎麼會」

▲在歷經高山症跟好友離世，辛曉琪更加懂得珍惜當下。（圖／寬宏藝術提供）

病後更懂珍惜 「好好愛此刻」源自無常體悟

出道40年的「療傷天后」辛曉琪，今（23）日為2026年3月28日即將登場的《好好愛 此刻》演唱會舉辦記者會，卻在談到音樂人好友屠穎上月驟逝時情緒潰堤，她回憶自己當時得知噩耗的瞬間完全無法承受，當場爆哭到雙眼紅腫、情緒失控，甚至一度無法上妝，但因當晚仍有演出工作，只能靠反覆冰敷與熱敷勉強消腫，強忍悲傷站上舞台。辛曉琪透露，《好好愛 此刻》演唱會籌備初期，原本已邀請屠穎擔任音樂總監，沒想到計畫尚未正式展開，就接獲對方離世的消息，讓她久久無法接受，她坦言屠穎不只是工作夥伴，更是她音樂生涯中極為重要的支柱，許多經典作品的編曲都出自對方之手，如今重新準備演唱會，內心感受格外複雜，尤其在家獨自練唱時，情緒往往難以承受。談到演唱會曲目，辛曉琪直言自己唱〈味道〉時反而還好，真正讓她情緒翻湧的是〈領悟〉，她形容過去只要屠老師在，很多事情自然就會被安排好，如今卻必須自己承擔所有判斷與決策：「好像突然失去重心！」那份失落感在排歌、討論與練唱時格外明顯，即便如此，她仍告訴自己必須把演唱會完成，因為這不只是工作，更是一份對音樂與夥伴的承諾。除了失去好友，辛曉琪也分享自身健康驚魂，她日前赴中國四川稻城亞丁旅遊，因高山症引發肺炎緊急住院，出院後一度出現呼吸不順狀況，所幸經過食療、氣功等多方面調養，目前已完全康復，這段經歷也讓她更深刻體會生命的脆弱與不可預測，成為演唱會以「好好愛 此刻」為主題的重要原因之一，提醒自己與歌迷，把握當下、珍惜眼前。被問及近期新人王ADEN校園演出風波，辛曉琪也分享自身經驗，她坦言早年確實遇過歌迷試圖衝上舞台，但現場多有保全即時處理，真正讓她感到恐懼的，是曾遭一名瘋狂粉絲長期騷擾。對方不僅寫信幻想兩人同住，甚至詳細描述「婚房」布置，還會事先預告演出時將站在哪個位置，讓她每次上台都提心吊膽，由於無法掌握對方真實身分，這段騷擾持續將近一年，只能不斷提醒工作人員提高警覺。