我是廣告 請繼續往下閱讀

昇達科23日股價再寫新高，終場上漲14元、收649元。受惠低軌衛星建置熱潮延燒，客戶持續加速發射衛星，帶動相關訂單動能升溫。美系外資最新報告同步上調獲利預估，將昇達科目標價拉高至751元、維持「買進」評等。昇達科近期低軌衛星相關出貨表現亮眼，11月營收2.85億元，年增48%，創歷史單月新高；11月稅後純益8600萬元、年增18%，每股稅後純益1.3元。全球低軌衛星進入大規模星系基建週期，美系外資指出，星鏈（Starlink）與亞馬遜Kuiper兩大計畫發射量加速，星鏈累計發射已突破1萬顆，2025年單年發射量超過3000顆。昇達科近年聚焦衛星應用布局，外資表示已上修昇達科2026至2028年獲利預估，並反映衛星供應鏈整體評價上修，將目標本益比由24.7倍調高至27.6倍，因此同步把目標價大幅上調至751元。外資預估，2026年低軌衛星業務營收占比可望提升至78%，毛利率亦有機會由2025年的51%跳升至60%。