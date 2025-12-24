我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽展開淘汰賽賽程，地主代表台北市重慶國中連兩戰硬碰東瀛球隊，上午以8：3力退和歌山，晉級八強；依照城市盃國際賽慣例，雙方球隊在賽前進行禮物交換儀式，重慶國中特地準備台味十足的「茄芷袋」與經典藍白拖，東海代表則回贈自家溫泉鄉特產泡澡組，象徵友誼的交流也為激戰賽事增添溫度。重慶在八強賽開局氣勢如虹，首局首打席由葉承豪敲出左外野深遠三壘安打，接著吳紹宇也擊出一壘線邊界三壘打，連下兩分點燃球隊士氣。然而，預賽火力橫掃對手、三戰累積30分的日本東海逐漸展現實力，五局下半由岡田宗一郎適時安打追平比數，六局下再靠今村虹輝與竹內龍翔的長打攻勢單局灌進4分，成功逆轉戰局。此役中最吸睛的表現當屬重慶八年級主力葉承豪，他不僅單場掃出兩支三壘安打，在外野多次完成關鍵守備，並擔綱先發主投4.2局，僅失2分。儘管表現亮眼，賽後他仍情緒潰堤、邊哽咽邊受訪，展現對勝利的渴望與對球隊的責任感。「雖然有幫助到球隊，但還是不夠，應該要更好。」葉承豪說。葉承豪過去為少棒名校東園國小主力，升上國中後重新調整訓練方式，在基本動作與觀念上持續進化。他強調：「我的個性就是，只要有人比我強，我就要更努力。」重慶國中總教練李清堂賽後激勵全隊近20分鐘，稱讚球員們的進步與拚勁，認為即便無緣奪冠，整體仍有巨大收穫。他也透露，本屆有兩名主力因病缺陣，但其餘選手成功補位，讓球隊維持競爭力。「日本隊真的很強，技術整齊壓迫大，但我們沒被打垮，這點我很欣慰。」四強賽事也於賽後出爐，24日上午8時新生公園將由台北市興福國中對決東海，台中市中山國中則與桃園市新明國中交鋒，勝者將於中午進行最終冠軍戰。