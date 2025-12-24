氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（24）日白天仍偏暖，但下午起北部與東半部雲量增加，並轉為局部短暫降雨，氣溫逐步下滑。明日至週六（25日至27日）因大陸冷氣團影響，全台降溫有感，北台灣濕冷，中南部早晚偏冷，最低溫恐下探10度，高山雪線同步下降，部分高山有機會出現降雪或霧淞。週日後冷空氣減弱，天氣轉乾，氣溫回升，下週初可望重回晴朗穩定型態。
今冷空氣逐漸南下！北部、東半部轉雨濕冷
吳德榮指出，昨日各地白天高溫普遍落在29至30度之間，今晨天氣晴朗，西半部出現輻射霧，高雄地區已有濃霧發生。截至清晨5時02分，各地平地最低氣溫約在13至17度。今日各區氣溫預估為北部15至26度，中部16至29度，南部17至30度，東部13至29度，日夜溫差明顯。
今日清晨觀測顯示，台灣附近僅有零散低雲或霧氣，尚未出現明顯降水回波。根據最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日下午起冷空氣逐漸南侵，北部與東半部雲量增加，轉為局部短暫降雨，北台灣氣溫也將一路下滑；中南部則仍以晴朗偏暖為主，但早晚偏涼。
入冬第2波冷氣團襲全台！最低溫下探10度、高山有望下雪
明日至週六（25日至27日）冷空氣全面影響，全台受大陸冷氣團籠罩。北部與東半部降雨機率提高，北台灣呈現濕冷天氣型態，需特別留意保暖；中南部平地多為多雲到晴，白天相對舒適，但清晨與夜間明顯轉冷，山區偶有零星降雨機率。此次冷空氣強度略有調整，本島平地最低氣溫可能下探至10度，台北站最低溫也可能降至14度，成為入冬以來第2波大陸冷氣團的機率高。
明日至週六期間「雪（零度）線」高度將逐步下降至3000公尺以下，合歡山、雪山、南湖大山等高山地區，若水氣條件配合，皆有零星降雪機會；約2000公尺左右的中高海拔山區，如太平山一帶，氣溫也可能逼近零度，出現冰霰、霧淞等固態降水的機率提高，甚至不排除短暫飄雪，但屬於可遇不可求的情況。
週日（28日）起季風逐漸轉乾，北台灣在降雨趨緩後轉為多雲天氣，東半部仍有局部短暫降雨機率，整體氣溫略為回升。下週一、二（29、30日）季風進一步減弱，各地天氣轉為晴朗穩定，白天氣溫回升，僅東半部仍偶有零星降雨機率。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，昨日各地白天高溫普遍落在29至30度之間，今晨天氣晴朗，西半部出現輻射霧，高雄地區已有濃霧發生。截至清晨5時02分，各地平地最低氣溫約在13至17度。今日各區氣溫預估為北部15至26度，中部16至29度，南部17至30度，東部13至29度，日夜溫差明顯。
今日清晨觀測顯示，台灣附近僅有零散低雲或霧氣，尚未出現明顯降水回波。根據最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日下午起冷空氣逐漸南侵，北部與東半部雲量增加，轉為局部短暫降雨，北台灣氣溫也將一路下滑；中南部則仍以晴朗偏暖為主，但早晚偏涼。
明日至週六（25日至27日）冷空氣全面影響，全台受大陸冷氣團籠罩。北部與東半部降雨機率提高，北台灣呈現濕冷天氣型態，需特別留意保暖；中南部平地多為多雲到晴，白天相對舒適，但清晨與夜間明顯轉冷，山區偶有零星降雨機率。此次冷空氣強度略有調整，本島平地最低氣溫可能下探至10度，台北站最低溫也可能降至14度，成為入冬以來第2波大陸冷氣團的機率高。
明日至週六期間「雪（零度）線」高度將逐步下降至3000公尺以下，合歡山、雪山、南湖大山等高山地區，若水氣條件配合，皆有零星降雪機會；約2000公尺左右的中高海拔山區，如太平山一帶，氣溫也可能逼近零度，出現冰霰、霧淞等固態降水的機率提高，甚至不排除短暫飄雪，但屬於可遇不可求的情況。
週日（28日）起季風逐漸轉乾，北台灣在降雨趨緩後轉為多雲天氣，東半部仍有局部短暫降雨機率，整體氣溫略為回升。下週一、二（29、30日）季風進一步減弱，各地天氣轉為晴朗穩定，白天氣溫回升，僅東半部仍偶有零星降雨機率。