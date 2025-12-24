前氣象局長鄭明典表示，近期台灣受「雙阻塞」大氣型態影響，天氣系統變化加快，冷暖交替週期縮短，26日將再迎來一波接近大陸冷氣團等級的降溫，29日不排除還有新一波冷空氣，且預測圖可見，貝加爾湖脊場東側偏北風將冷空氣一路向南輸送，方向正好指向台灣，顯示台灣冬季容易出現寒潮。中央氣象署也提醒，24日下午起東北季風增強，25至26日冷氣團影響最明顯，中北部及宜花轉冷，西半部低溫下探13度，夜間與清晨寒意加劇，需留意保暖與日夜溫差。
台灣迎一波接一波降溫！冷空氣從北極傳送：出現寒潮
鄭明典在《天氣多一點》中指出，近期台灣受到大氣「雙阻塞」型態影響，太平洋與北大西洋同時存在強勢阻塞高壓，使天氣系統變化週期縮短，原本約一週才有一次的冷暖轉換，可能壓縮至3至4天就出現一波，未來一週降溫將呈現「一波接一波」的型態。
鄭明典接著在臉書發文分析，從500百帕高度場溫度預測圖來看，俄羅斯西伯利亞貝加爾湖一帶正建立明顯高壓脊場，脊場東側的偏北風會將冷空氣一路向南輸送，傳送方向正好指向台灣，這正是冬季台灣容易出現低溫的典型天氣配置。
目前中緯度環繞北極的冷空氣分布，呈現由北極圈向外延伸、具有4個突出的分支，屬於「波數4結構」，這種型態下冷空氣會頻繁南下；若未來轉為「波數3結構」，並且貝加爾湖脊場穩定建立，依過去統計經驗，將是台灣最容易出現寒潮的天氣型態。
鄭明典也提醒，受到極渦短期變化影響，冷空氣傳送方向未來一週仍有機會持續調整，繼22日降溫後，26日將再迎來一波接近冷氣團等級的冷空氣，29日可能還有新一波降溫接力，民眾須留意氣溫快速變化並適時做好保暖準備。
今起北部、東北部先轉涼！明迎冷氣團全台急凍
中央氣象署表示，24日下午起東北季風開始增強，北部與東北部率先轉涼，其餘地區則是越晚越冷。24日夜間至清晨，各地低溫約落在16至19度之間，中南部白天仍可達25至26度，日夜溫差偏大。
氣象署指出，25日至26日大陸冷氣團南下影響，全台降溫將更加明顯，中部以北及宜蘭、花蓮一帶天氣轉冷，其它地區早晚寒意也相當有感。其中25日晚間至26日清晨為本波冷氣團最強時段，西半部低溫約13至15度，東半部約16至18度，局部空曠地區不排除出現更低溫度。
資料來源：鄭明典臉書、中央氣象署
