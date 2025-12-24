迎接聖誕節，今12月24日平安夜先喝手搖飲料優惠！「買一送一」喝CoCo都可、可不可熟成紅茶、萬波島嶼紅茶、麻古茶坊、先喝道，迷客夏表示，靜岡焙焙鮮奶「2杯99元」。《NOWNEWS今日新聞》記者整理耶誕節6大手搖飲料優惠，本文提供給讀者一次掌握。
CoCo都可：今平安夜「莓好雙果茶買一送一」喝2天！四大聖誕節優惠
CoCo都可表示，四大聖誕節手搖優惠一次喝起來，歲末年終好暖：
◾️平安夜「莓好雙果茶買一送一」喝到聖誕節！CoCo都可今周三好友日優惠加碼連喝2天，12月24日（三）、12月25日（四），於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享莓好雙果茶L第二杯0元、相當於大杯「莓好雙果茶買一送一」！2杯只要75元，換算平均一杯37.5元划算開喝。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️兩大外送「CoCo買一送一」優惠免出門！即日起至2026年1月7日，foodpanda「日焙珍珠奶茶L買一送一」外送優惠；即日起至2026年1月6日，Uber Eats外送平台則點得到「四季春青茶L、3Q奶茶L買一送一」，兩大外送優惠喝到明年。
◾️全台門市「小湯圓奶茶2大杯99元」！CoCo都可冬至暖心優惠喝到跨年夜，即日起至12月31日（或各店售完為止）全台門市「小湯圓奶茶L 2杯99元」！
可不可熟成紅茶：聖誕節買一送一！滿額「現折60元」
可不可熟成紅茶表示，即日起至12月30日，Uber Eats外送平台指定品項「同品項買一送一」！參加品項：榖奈輕纖茶／穀奈冷露／榖奈歐蕾；全品項消費滿399元「現折60元」。
提醒大家，菜單品項需出現買一送一綠色字樣，如未有字樣表示優惠已兌換完畢；請以2的倍數訂購，下單金額會是折扣後金額；每筆訂單每款飲品最多買5送5；「加料／升級大杯」為額外加價購買，不包含於買一送一優惠中。滿額折扣請注意需出現「消費滿額即可折」字樣，如未有字樣表示優惠已兌換完畢；請確認購買金額達到門檻時，是否購物車內已有扣除金額；優惠數量有限，贈完即止；單筆訂單限贈一次，不累贈。
萬波島嶼紅茶：「買一送一」LINE好友優惠券
萬波島嶼紅茶聖誕派對，即日起至12月26日，號召消費者邀請3位新好友、加入萬波LINE官方帳號，送「大杯島嶼紅茶買一送一」優惠券1張。提醒大家，每人限2張，限量10000張；萬波保有活動最終解釋、修改權。
麻古茶坊：粉粿金萱買一送一！加碼贈送「雙杯保冷袋」
麻古茶坊表示，即日起至12月30日（二），Uber Eats外送平台點得到「大杯粉粿金萱買一送一」！購買優惠組合即加碼免費贈送「雙杯保冷袋」一個（數量有限，送完為止）。
先喝道：平安夜買一送一！抽獎免費喝100杯 聖誕節優惠連3天
先喝道表示，平安夜起一系列聖誕節手搖飲料優惠活動開跑，連3天划算喝起來：
◾️平安夜12月24日買一送一！先喝道12月24日當天，購買「太妃伯爵厚奶霜」免費送「太妃蜜桃厚奶霜」一杯限定活動，兩杯價值各75元，都限冷飲。
◾️聖誕節12月25日至跨年抽獎「免費喝100杯」！先喝道Facebook官方粉絲專頁「TAO TAO TEA – 先喝道」，推出 「聖誕跨年抽獎活動」邀請粉絲參與趣味互動，猜先喝道2025年最後一張發票後四碼？凡猜中四碼者，將有機會抽到獨得「100杯太妃蜜桃厚奶霜」1名幸運得主；猜中三碼者也將抽出3位幸運兒可各獲得「25杯太妃伯爵拿鐵」。
◾️12月26日太妃系列全品項「第二杯半價」！12月26日先喝道全台門市推出 「太妃系列全品項第二杯半價」優惠。包括：太妃風味厚奶霜（蜜桃風味／伯爵／錫蘭）75元、太妃風味拿鐵（蜜桃風味／伯爵／錫蘭）75元、太妃風味奶茶（蜜桃風味／伯爵／錫蘭）65元。
迷客夏：靜岡焙焙鮮奶「2杯99元」全台門市優惠！
迷客夏表示，耶誕加「焙」幸福優惠活動，今平安夜12月24日至12月25日聖誕節連續2天，迷客夏全台門市現場購買中杯靜岡焙焙鮮奶「2杯99元」優惠。
提醒大家，兩杯限同品項且糖／冰量相同，可自費差額加配料，亦可加價20元享單杯升級大杯；限一般門市適用，百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用；活動優惠僅適用於現場點餐購買；迷點外送／自取、電話外送／自取、外送平台及電子票券平台恕不適用，活動優惠可累計；優惠僅供擇一使用，會員點數折抵、VIP九折及其他優惠皆不併用。
資料來源：CoCo都可、可不可熟成紅茶、萬波島嶼紅茶、麻古茶坊、先喝道，迷客夏
