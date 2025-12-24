聖誕節跟另一半一起吃甜甜冰淇淋！全家自25日開始，門市霜淇淋奶昔、酷繽沙、牛奶雪糕、辛拉麵買一送一，相當於泡麵最低只要25元開吃；7-11門市使用指定支付方式，也有霜淇淋買一送一優惠，12月霜淇淋口味為「蜜金桔霜淇淋」，還沒嚐鮮得快衝。
🟡全家霜淇淋奶昔買一送一！聖誕節泡麵半價
聖誕節（25日）起全家買一送一優惠開跑，本週有霜淇淋奶昔買一送一，還有酷繽沙也半價，辛拉麵袋麵平均每袋只要25元、還有牧場直送牛奶雪糕20元開吃。
📍門市｜12月25日至12月28日
◾FMC 牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC天然水2.2L買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心 辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾Gery厚醬起司蘇打餅買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽沙 經典黑炫咖啡／牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
🟡7-11霜淇淋買一送一
7-11霜淇淋也有買一送一，12月25日起至28日，使用icash2.0、icash Pay買一送一，可享霜淇淋、酷聖霜買一送一優惠。
12月霜淇淋口味為「蜜金桔霜淇淋」，以「橙香雪貝」霜淇淋為基底，並且選擇杯裝就可以免費升級加在地客家蜜金棗，淋上香桔之醬，鹹甜交織、層次豐富。
資料來源：7-11、全家
🟡7-11霜淇淋買一送一
