我是廣告 請繼續往下閱讀

▲瑪麗亞凱莉的〈All I Want For Christmas Is You〉每到聖誕節即「解封」撈金。（圖／Mariah Carey IG）

你最熟悉的聖誕節歌曲是哪一首？美國樂壇天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）傳唱31年的〈All I Want For Christmas Is You〉無人不知，且本週再次蟬聯美國告示牌排行榜冠軍，已經霸榜長達78週，不過「聖誕媽祖婆」卻不是賺最多錢的聖誕歌手，撈最多金的居然是加拿大爵士男伶麥可布雷（Michael Bublé），他憑聖誕專輯《Christmas》中的歌曲，於串流平台Spotify已經賺進約1180萬英鎊（約5億元新台幣），傲視所有歌手發行的聖誕節歌曲。以Spotify統計的數據來說，瑪麗亞凱莉以每年聖誕節傳遍大街小巷的〈All I Want For Christmas Is You〉，該年就有約800萬英鎊（3億元新台幣）進帳，但如果以整個聖誕季來算，麥可布雷憑聖誕節金曲〈It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas〉、〈Have Yourself a Merry Little Christmas〉及2011年發行的聖誕專輯《Christmas》於Spotify的總串流收入就有約2600萬英鎊（約11億元新台幣），其中有1180萬英鎊來自聖誕節歌曲，硬是比瑪麗亞凱莉多賺380萬英鎊（約1億元新台幣）。《Christmas》為麥可布雷2011年10月發行的第七張錄音室專輯，收錄的歌曲從最初的10首，到後續再版增加至26首歌曲，幾乎首首都是商家、餐廳於聖誕節必定會播的應景金曲，截至2021年12月為止，《Christmas》全球發行超過1400萬張，不僅成為麥可布雷生涯最成功的專輯，還是21世紀最暢銷的專輯之一。除了「聖誕天后」瑪麗亞凱莉、「聖誕天王」麥可布雷之外，其餘耳熟能詳的聖誕節金曲還有Wham!的〈Last Christmas〉、Bobby Helms的〈Jingle Bell Rock〉、Ariana Grande的〈Santa Tell Me〉、Kelly Clarkson的〈Underneath The Tree〉及Taylor Swift的〈The Fate Of Ophelia〉和Andy Williams的〈It's The Most Wonderful Time Of The Year〉等。