你最熟悉的聖誕節歌曲是哪一首？美國樂壇天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）傳唱31年的〈All I Want For Christmas Is You〉無人不知，且本週再次蟬聯美國告示牌排行榜冠軍，已經霸榜長達78週，不過「聖誕媽祖婆」卻不是賺最多錢的聖誕歌手，撈最多金的居然是加拿大爵士男伶麥可布雷（Michael Bublé），他憑聖誕專輯《Christmas》中的歌曲，於串流平台Spotify已經賺進約1180萬英鎊（約5億元新台幣），傲視所有歌手發行的聖誕節歌曲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲瑪麗亞凱莉的〈All I Want For Christmas Is You〉每到聖誕節即「解封」撈金。（圖／Mariah Carey IG）
▲瑪麗亞凱莉的〈All I Want For Christmas Is You〉每到聖誕節即「解封」撈金。（圖／Mariah Carey IG）
聖誕媽祖婆每年撈3億　聖誕天王神專賺更多

以Spotify統計的數據來說，瑪麗亞凱莉以每年聖誕節傳遍大街小巷的〈All I Want For Christmas Is You〉，該年就有約800萬英鎊（3億元新台幣）進帳，但如果以整個聖誕季來算，麥可布雷憑聖誕節金曲〈It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas〉、〈Have Yourself a Merry Little Christmas〉及2011年發行的聖誕專輯《Christmas》於Spotify的總串流收入就有約2600萬英鎊（約11億元新台幣），其中有1180萬英鎊來自聖誕節歌曲，硬是比瑪麗亞凱莉多賺380萬英鎊（約1億元新台幣）。

《Christmas》為麥可布雷2011年10月發行的第七張錄音室專輯，收錄的歌曲從最初的10首，到後續再版增加至26首歌曲，幾乎首首都是商家、餐廳於聖誕節必定會播的應景金曲，截至2021年12月為止，《Christmas》全球發行超過1400萬張，不僅成為麥可布雷生涯最成功的專輯，還是21世紀最暢銷的專輯之一。

除了「聖誕天后」瑪麗亞凱莉、「聖誕天王」麥可布雷之外，其餘耳熟能詳的聖誕節金曲還有Wham!的〈Last Christmas〉、Bobby Helms的〈Jingle Bell Rock〉、Ariana Grande的〈Santa Tell Me〉、Kelly Clarkson的〈Underneath The Tree〉及Taylor Swift的〈The Fate Of Ophelia〉和Andy Williams的〈It's The Most Wonderful Time Of The Year〉等。


相關新聞

唱紅〈Last Christmas〉！喬治麥可9年前心臟衰竭　巧合死在聖誕

大牙活41年第一次有聖誕樹！親揭無感心碎原因：初戀分手留下陰影

李多慧、李珠珢絕美「聖誕老婆」造型超辣！她紅裙下滑差點走光

全恩菲走過低潮再來台！受邀聖誕週登場　經紀人長文曝光簽約過程