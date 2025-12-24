今天是12月24日平安夜！星巴克咖啡、全家便利商店、7-11超商、霜淇淋、手搖飲料買一送一，速食必勝客披薩、肯德基炸雞、麥當勞漢堡薯條也有聖誕節優惠，台灣虎航、AirAsia 亞洲航空機票促銷。《NOWNEWS今日新聞》整理台灣全通路最划算優惠訊息，方便讀者一文掌握。
🟡咖啡通路平安夜優惠：
📍星巴克買一送一
根據星巴克官網，foodomo星巴克好友分享日，2025年12月3日（三）～12月26日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。
📍85度C咖啡第二杯30元
85度C表示，今12月24日平安夜當天，全台門市大杯咖啡系列「第二杯30元」、麵包坊全品項麵包「第二件半價」！即日起到12月25日，聖誕主題蛋糕享切片蛋糕第二件8折；指定長條蛋糕「任選兩條」特價359元。不限同品項價低折扣，特價品除外，外送及餐盒不適用。
📍路易莎早餐咖啡現折10元
根據路易莎官網，即日起至12月31日，打開「LINE Pay好康地圖」周周領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。
提醒大家，每週一開放領取；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整,不適用外送訂餐服務；以門市實際販售之商品庫存為準；回饋設有條件及上限，活動辦法以 LINE Pay活動頁為準。
🟡超商通路平安夜優惠
📍全家咖啡19元多一杯！奶昔買一送一
全家便利商店全台門市12月24日至12月28日：
◾特大杯冰拿鐵加19元多一杯，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯冰美式加29元多一杯，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
◾大杯焙茶拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾FMC 牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC天然水2.2L買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心 辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾Gery厚醬起司蘇打餅買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽沙 經典黑炫咖啡／牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
📍7-11拿鐵10元多一杯！霜淇淋買一送一
7-11統一超商APP於12月24日至12月28日：
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，67折（原價75元、特價50元）
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵／黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪奇朵，5.7折（原價75元、特價43元）
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾梔子花青茶第2杯10元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾黑金燒仙草2杯120元，8折（原價75元、特價60元）
7-11門市12月25日至12月28日，使用icash2.0、icash Pay享「蜜金桔霜淇淋買一送一」。
🟡速食通路平安夜優惠：
📍必勝客買一送一
必勝客即日起至12月29日（或售完為止），外帶「聖誕花圈黃金雞披薩「大披薩買一送一」、或外送買大送小849元起，限時限量開賣。
📍肯德基炸雞買6送6蛋撻！聖誕巨大桶8折
肯德基即日起至2026年1月1日，爽吃雞撻雙享桶「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」優惠399元，免輸入優惠代碼，外帶、外送都適用。
聖誕首爾巨大桶8折爽吃「雪花乳酪脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 4＋黃金超蝦塊 x 2份＋魚圈圈＋草莓奶油比司吉 x 2＋奇巧可可流心三重奏蛋撻 x 3＋原味蛋撻 x 3」特價888元（原價1099元）。
📍麥當勞買一送一
即日起至12月30日麥當勞APP放送「買一送一」最新11張週年慶優惠券：
單點薯餅買一送一、
單點中杯飲品買一送一、
單點焦糖奶茶（冰）買一送一、
單點金選那堤（冰／熱）買一送一、
買指定超值全餐「免費送4塊原味麥克雞塊」、
買指定超值全餐「免費送麥香魚」、
買指定超值全餐「免費送麥香雞」、
買指定超值全餐「免費送吉事漢堡」、
買指定超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」、
歡樂送限定／單筆滿250元「免費送中薯」、
手機點餐限定／單筆滿100元「免費送小杯玉米湯」。
麥當勞即日起至12月30日連續7天，APP「High翻聖誕」翻出新品優惠活動，天天加碼翻牌多抽2張優惠券。《NOWNEWS今日新聞》記者實測抽到「咖哩搖搖薯條買一送一」、買指定超值全餐「免費送麥脆雞腿（原味／辣味）1塊」。
📍達美樂免費升級火山披薩
達美樂平安夜3個大披薩799元優惠，平均一個大披薩才266元，而且官網輸入優惠碼「352749」，可享其中一個「免費升級火山披薩」。
🟡手搖飲料通路平安夜優惠
📍可不可熟成紅茶買一送一！滿額現折60元
可不可熟成紅茶即日起至12月30日，Uber Eats外送平台指定品項「同品項買一送一」！參加品項：榖奈輕纖茶／穀奈冷露／榖奈歐蕾；全品項消費滿399元「現折60元」。
📍CoCo都可買一送一
CoCo都可今周三好友日優惠加碼連喝2天，平安夜12月24日（三）、12月25日（四），於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享莓好雙果茶L第二杯0元、相當於大杯「莓好雙果茶買一送一」。
📍麻古茶坊買一送一！加碼送雙杯保冷袋
麻古茶坊即日起至12月30日（二），Uber Eats外送平台點得到「大杯粉粿金萱買一送一」！購買優惠組合即加碼免費贈送「雙杯保冷袋」一個（數量有限，送完為止）。
📍先喝道平安夜買一送一！三大聖誕節優惠
先喝道平安夜12月24日當天，全台門市購買「太妃伯爵厚奶霜」免費送「太妃蜜桃厚奶霜」一杯；聖誕節12月25日至跨年，臉書粉絲頁抽獎「免費喝100杯」；12月26日太妃系列全品項「第二杯半價」！12月26日再推出 「太妃系列全品項第二杯半價」優惠。
🟡美食餐廳平安夜優惠
📍福勝亭定食85折！飯菜湯吃到飽
聖誕節適逢福勝亭12月激安日優惠，12月25日當天至福勝亭門市開吃「鮮嫩炸雞柳定食」2份特價374元，相當於每人一份鮮嫩炸雞柳定食只要花187元，定食除了附上醬菜、蒟蒻飲，內用還可搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，月底省錢好划算。
📍吉野家「天天65折」
12月吉野家攜手外送平台foodpanda，推出消費滿400元「天天65折」優惠，最高現折140元。
📍果然匯蔬食吃到飽新店開幕優惠
人氣蔬食Buffet果然匯新店開幕進駐台北新光三越站前店，最便宜638元起吃到飽。即日起至1月31日，用餐並於Google評論打卡贈送品牌茶包禮盒；2026年1月1日至1月7日，正式開幕於Google評論打卡、或出示明曜紀念相框，贈送品牌茶包禮盒與造型小燈箱；明年1月1日至3月31日，果然匯雙北護照集滿站前、天母及板橋3間門市章戳，再享限定優惠。
📍朵頤牛排Buffet新店開幕優惠
朵頤牛排Doricious連開朵頤牛排新莊宏匯店、朵頤牛排台北新光站前店兩家新店，729元起大啖排餐搭配60道菜百匯自助吧，推薦最受歡迎的松露燉飯、冰淇淋等吃到飽。開幕一個月內，凡內用於社群平台Facebook或Instagram上標記朵頤牛排Doricious、打卡地標，可兌換開幕限定甜點。
🟡航空通路平安夜機票優惠
📍台灣虎航全航線799元機票促銷
台灣虎航現正放送「聖誕不宅家 放飛去開趴」機票促銷活動：
▪️澳門航線 799元起 單程未稅
▪️韓國航線1199元起 單程未稅
▪️日本航線1599元起 單程未稅
▪️越南航線1599元起 單程未稅
▪️泰國航線2099元起 單程未稅
促銷時間：2025年12月23日10:00至2025年12月24日23:59
旅遊時間：2025年12月23日至2026年6月15日（部分航點旅遊期間至2026年3月28日）
📍AirAsia 亞洲航空機票促銷
AirAsia亞洲航空推薦2026機票促銷優惠：
▪️台北／高雄直飛曼谷（廊曼）2090元起 單程含稅
▪️台北直飛沖繩 2190元起 單程含稅
▪️台北／高雄直飛馬尼拉 1658元起 單程含稅
預定日期：即日起至2026年1月4日
出發日期：即日起至2026年11月30日
資料來源：星巴克、全家便利商店、7-11、必勝客、肯德基、麥當勞、福勝亭、吉野家、台灣虎航、AirAsia 亞洲航空、果然匯、朵頤牛排Doricious
