冬天不少人會拿出帽T來穿，不過洗完後帽子總是很難乾，日本日用品大廠花王表示，只要把衣服倒掛起來晾，就可以讓衣服更快乾。花王指出，把衣服倒掛起來，可以讓衣服的帽子和袖子自然垂下，減少布料重疊，自然就能讓衣服快乾。日本家事達人也分享，室內晾衣最好不要在客廳！
倒掛晾衣更快乾！內行提醒注意材質
日本日用品大廠花王在X上表示，冬天穿的衣服通常比較厚重，而且布料容易有重疊的地方，現在很多人住在小宅中，陽台也小，很難有寬敞曬衣空間，就算有烘衣機，帽T的帽子部分或是布料重疊的腋下位置也很難乾，久了就會產生難聞的氣味。
花王表示，要晾比較乾的帽T或其他厚重的衣服，可以採用「倒萬歲晾衣法」，也就是把衣服用曬衣夾夾住下方、倒掛起來，讓衣服袖子、帽子自然垂下，衣服接觸到空氣的部分就會變多，只要空氣流通順暢，衣服就可以更快乾。
用這種方式曬的衣服，就像是日本人舉起雙手、高喊萬歲倒過來的樣子，因此叫做「倒萬歲晾衣法」。有許多網友紛紛實測表示，倒過來曬真的會加速衣服乾燥的時間，不過也有人提醒，這種曬衣法要看衣服材質，如果是針織衫就不適合，因為衣服洗完後的重量太重，會導致衣服被拉長、變形。
5招快速晾衣法 濕衣千萬別靠牆
冬天晾衣服很難乾，日本家事達人大貫和泉曾分享，細菌在潮濕的環境中特別容易增長，衣服如果沒有快點晾乾，就會變成細菌溫床，而且會散發難聞臭味，大貫和泉表示，衣服最好在5個小時內晾乾，可以有效降低異味產生。他也提供5招室內快速晾衣法，其中一點是不要在客廳晾衣服，
1、室內晾衣不要選客廳
日本知識型節目《news every.》節目分享，如果有搭配使用除濕機或電風扇，小空間的乾燥速度比客廳更快，建議可以在小房間中晾衣。
2、電風扇要和衣服平行
家事達人河野真希表示，室內晾衣使用風扇時，風向要沿著衣物「平行」方向吹，讓風可以穿過衣服與衣服之間；如果是垂直吹，風容易被單件衣物擋住，讓乾燥速度變慢。
3、依照厚薄、材質吊掛
大貫和泉建議，可以把較薄、短、易乾的合成纖維衣服掛在內側，前後則可以掛厚重的棉質與牛仔褲，可形成風流通道，加速乾燥。
4、避免把衣服曬在靠牆位置
靠牆的地方通風較差，風沒辦法吹到衣物靠牆的地方，而且牆面如果有髒污，可能沾到衣物，剛洗好的衣服又髒了。
5、厚重衣物「甩5下」更快乾
清潔講師杉美佐子指出，甩動衣服能讓纖維鬆開、立起，增加衣服接觸空氣的表面積，像是毛巾、毛衣等厚重衣物可以乾得更快。
浴室暖風機也是乾衣神器 免倒水又快乾
還有網友在臉書社團推薦，可以使用「浴室暖風機」來乾燥衣服，比除濕機更好用！浴室暖風機不只可以讓洗完澡的浴室更快乾，衣服晾在裡面也能快速乾燥，還不用倒水，雖然需要支付安裝費用（一台約2000元到7500元），不過後續便利性讓網友認為超划算。
資料來源：花王、週刊女性 PRIME、臉書社團
【逆バンザイ干し】
服の脇下やフード裏など乾きにくい部分が重ならないように干すことが可能。「逆バンザイ干し」と、かわいらしく言いまわしているものの有り体に言えば、ただの逆さ吊り。乾かないために見せしめにあっているように見えないこともない。 pic.twitter.com/Rjbbgt7USq
— 花王 アタック（お洗濯全般） (@kao_attackjp) December 9, 2024
