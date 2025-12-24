饗賓集團旗下人氣蔬食Buffet「果然匯」再度展店，進駐台北新光三越站前店13樓，占地260坪，擁有312個客席座位，而「果然匯」新光三越站前店也推出7道開幕限定菜，並推出好禮3重送，打卡分享贈茶包禮盒，以及「果然匯」護照集章戳享優惠等。「果然匯」每人638元+10%起，享有多樣蔬食吃到飽，包含必吃的松露奶油野蕈燉飯、牛若麵、日式天婦羅，以及與旭集同款的冰淇淋等。《NOWNEWS》整理7道限定菜、必吃菜、餐價等資訊一次看。
「果然匯」曾獲CNN認證為世界十大素食城市台北之代表餐廳，饗賓集團更表示，「果然匯」每年來客數約有30萬名，其中外籍觀光客來客數目前已有約2成，因為在站前開新店，期望透過交通便利之優勢，之後可望漲至4成。且也發現顧客群年齡層逐漸下降，目前已35～45歲族群居多，由此可見目前會喜愛吃素的群眾已逐漸轉成訴求健康，而非僅宗教因素。
此次回歸台北市中心展店，台北新光站前店特別推出7道開幕限定料理，包含清爽卻也夠味的「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」，還有以豆乳與當令時蔬熬煮湯頭，搭配鴻喜菇、青江菜、南瓜片等做成的「旬蔬豆乳鍋」，濃郁醇美。以及「奶油南瓜燴時蔬」，將當令南瓜及青花菜搭配滑順濃郁奶油醬，撒上雙色乳酪烘烤，奶香撲鼻。
喜歡炸物的人則別錯過「泰式椒麻酥排」，植物肉、麵腸及猴頭菇精心調和，炸至酥脆後淋上酸辣椒麻醬汁，香辣開胃，於平假日午、晚餐限定供應。還有「金針酥扇」，是把新鮮金針菇排列成扇形後，酥炸至金黃酥脆，外觀如花朵盛開，口感香酥迷人，於平假日午、晚餐供應。
「菊花豆腐」則選用細緻嫩豆腐，主廚刻製成菊花造型，花朵於湯中盛開，搭配枸杞增添鮮美滋味，也是平日午、晚餐限定供應。餐後可品嘗限定甜點「甜柿乳酪捲」，新竹在地甜柿細膩融合綿密奶酪，口感層次豐富，甜而不膩，於假日下午餐供應。當然松露野菇披薩、松露奶油野蕈燉飯、川香紅燒牛若麵、泰式椒麻酥排、松子羅勒義大利麵、塔香蚵仔酥、日式天婦羅等。
🟡「果然匯」台北新光站前店好禮3重送：
第一重：即日起至1月31日，用餐並於Google評論打卡贈送品牌茶包禮盒。
第二重：2026年1月1日至1月7日，正式開幕期間用餐並於Google評論打卡，或出示明曜紀念相框，贈送品牌茶包禮盒與造型小燈箱。
第三重：1月1日至3月31日，於「果然匯」雙北護照集滿站前、天母及板橋3間門市章戳，再享限定優惠。
🟡「果然匯」
地址：臺北市中正區忠孝西路一段66號13樓（新光三越台北站前店）
電話：02-2388-0101
價位：
▪️平日：午餐638元+10%、下午餐平日無供應、晚餐638元+10%
▪️假日：午餐718元+10%、下午餐638元+10%、晚餐718元+10%
訂位資訊：饗賓集團訂位官網
島語也有新分店 進駐桃園台茂購物中心
有「全台最難預約吃到飽餐廳」稱號的「島語」，前（2023）年於台北漢來飯店內開設首家分店，後今年8月再開高雄店，如今三號店、即進駐桃園台茂購物中心的桃園台茂店，也宣布將於12月29日正式開幕。漢來美食補說明，桃園店同樣也有下午餐，但是會於2026年1月9日開始供應。
島語主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等九大餐區，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，談到造訪「島語」必吃菜色，許多人總是先衝澎湃的生猛海鮮，包含藍鑽蝦、香箱蟹等當令螃蟹，還有冰鎮松葉蟹腳等。
而「島語」的生魚片強調每日從台東成功漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛、醬燒雞腿等輪番上陣，還有假日晚餐還另送每人半隻現烤活龍蝦。
🟡「島語」桃園台茂店
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
正式開幕日： 12月29日（週一）
資訊來源：果然匯、島語
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
