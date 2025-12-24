聖誕節快樂Merry Christmas！麥當勞表示，「買一送一」11大優惠券放送、歡樂送優惠也有；平安夜加碼天天翻牌2次APP優惠券再送7天，《NOWNEWS今日新聞》記者實測抽到「咖哩搖搖薯條買一送一」、中獎「免費送炸雞」；今（24）日早餐「蕈菇滿福堡系列」開賣最便宜65折買法分享。頂呱呱表示，週三會員日「炸雞雙拼組」特價189元，最新聖誕節速食優惠本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞：買一送一11大聖誕優惠券！天天加碼翻牌2次 歡樂送優惠也有
麥當勞表示，APP兩週年慶適逢聖誕節，今平安夜全新發送「買一送一」11張速食優惠券，歡樂送優惠滿額「免費送大薯」！即日起連續7天，天天加碼再抽2次優惠券，M Point點數回饋單點5折、套餐75折。早餐「蕈菇滿福堡」今起回歸最低65折。
◾️麥當勞「買一送一」11張優惠券全新放送！
麥當勞表示，即日起至12月30日「買一送一」11張週年慶限定優惠券：
單點薯餅買一送一、
單點中杯飲品買一送一、
單點焦糖奶茶（冰）買一送一、
單點金選那堤（冰／熱）買一送一、
買指定超值全餐「免費送4塊原味麥克雞塊」、
買指定超值全餐「免費送麥香魚」、
買指定超值全餐「免費送麥香雞」、
買指定超值全餐「免費送吉事漢堡」、
買指定超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」、
歡樂送限定／單筆滿250元「免費送中薯」、
手機點餐限定／單筆買100元「免費送小杯玉米湯」。
◾️聖誕節翻牌遊戲「天天加碼送2次優惠券」！即日起至12月30日連續7天，「High翻聖誕」翻出新品優惠，天天加碼多抽2張優惠券。
《NOWNEWS今日新聞》記者馬上實測，抽到「咖哩搖搖薯條買一送一」、買指定超值全餐「免費送麥脆雞腿（原味／辣味）1塊」。推薦可以搭配其他APP優惠券、或搭配甜心卡，放大餐點加菜最划算。
◾️早餐65折！麥當勞「蕈菇滿福堡系列」開吃
麥當勞表示，早餐蕈菇滿福堡系列回歸，今年擷取「春到福到」象徵為家裡帶來好兆頭的靈感，攜手以「雙向藝術字」聞名的日本雙向藝術家野村一晟，打造全新「滿福到・好運到」設計包裝，正看「滿福到」、翻轉「好運到」。
麥當勞早餐蕈菇滿福堡系列12月24日起至2026年3月3日限時（或售完為止）：
「蕈菇豬肉滿福堡」單點70元、薯餅套餐112元。
「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」單點80元、薯餅套餐122元。
「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」單點100元、薯餅套餐142元。
「蕈菇青蔬滿福堡」單點80元、薯餅套餐122元。
「蕈菇滿福堡」單點72元、薯餅套餐114元。
麥當勞「好運雙人餐組」下殺最低65折起：
12月24日起至2026年2月22日（或售完為止）：
「菇Luck雙享餐」250元：2份蕈菇豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克雞塊+2份薯餅+2杯38元飲品。
「福氣滿滿雙享餐」220元：2份豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克雞塊+2份薯餅+2杯38元飲品。
頂呱呱：週三「炸雞雙拼組」特價189元！
頂呱呱表示，平安夜適逢品牌週三會員日，今12月24日頂呱呱全台門市開吃「炸雞雙拼組」，「原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻」特價189元（原價250元），相當於75折優惠。提醒大家，桃園機場、松山機場門市除外；免費加入會員就能手刀領取優惠券。
資料來源：麥當勞、頂呱呱
