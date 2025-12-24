我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：買一送一11大聖誕優惠券！天天加碼翻牌2次 歡樂送優惠也有

◾️ 麥當勞「買一送一」11張優惠券全新放送！

▲記者實測翻牌抽中「咖哩搖搖薯條買一送一」、買超值全餐「免費送炸雞」。（圖／翻攝麥當勞APP）

聖誕節翻牌遊戲「天天加碼送2次優惠券」！

《NOWNEWS今日新聞》記者馬上實測，抽到「咖哩搖搖薯條買一送一」、買指定超值全餐「免費送麥脆雞腿（原味／辣味）1塊」。推薦可以搭配其他APP優惠券、或搭配甜心卡，放大餐點加菜最划算。

▲麥當勞蕈菇滿福堡平安夜開賣，全新「滿福到・好運到」雙向藝術字包裝好好看。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

早餐65折！麥當勞「蕈菇滿福堡系列」開吃

頂呱呱：週三「炸雞雙拼組」特價189元！