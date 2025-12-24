知名主持人沈玉琳今年7月底感到身體不適，就醫檢查後確診罹患血癌，他隨即全面停工，專心養病，沈玉琳今（24）日迎來58歲生日，他在粉專公開和老婆芽芽一同慶生的合照，暴瘦又憔悴的模樣讓許多網友看了感到心疼，沈玉琳也提及回歸螢光幕進度，「快要可以見面了！」
稍早，沈玉琳上傳一張慶生照片，他戴著鴨舌帽、細框眼鏡，穿上喜氣的棗紅色上衣，與愛妻芽芽拿著一大塊愛心形狀的奶油蛋糕合影，芽芽甜蜜地親吻老公臉頰，沈玉琳寫下：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」
貼文一發布僅1小時，獲得近3萬人按讚，大批網友湧入留言：「大哥大，生日快樂，身體健康萬事如意，聖誕快樂幸福滿滿」、「生日平安喜樂」、「加油，嘉義彭于晏」、「滿滿的愛」、「期待再次在電視上聽到你的笑聲！」
沈玉琳何時能復工錄影 好友：化療完休息再說
上個月底，沈玉琳好友潘若迪受訪表示，他樂觀評估，沈玉琳下個月就能順利出院回家，「他狀況都很好，可以吃可喝，什麼都很正常，胖也胖回來了！」至於外界都很關心的復工進度？潘若迪不敢把話說死，無法保證沈玉琳何時回歸工作，但希望對方等整個化療結束，休息一陣子再說。
沈玉琳拚命工作為了妻女 想賺10億留給她們
沈玉琳比芽芽大17歲，與女兒更是差了48歲，他曾經說，按照常理來講，自己一定會比妻女早走，所以有時候教芽芽做事時，口吻會比較嚴肅，很希望把自己所會的東西都教給芽芽。為了妻女，沈玉琳經常沒日沒夜的工作，他2022年受訪時就坦言，自己想賺到至少10億元留給芽芽和女兒，想讓她們可以一輩子不愁吃穿，自己才能安心，沈玉琳當時開玩笑地說：「好險我是生女兒，因為女兒要富養，如果是生兒子，我可能就要裝窮了！」
