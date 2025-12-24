星宇航空今（24）日正式公布，台北101跨年光雕展演將透過震撼光影展望2026年三大亮點！今年台北101的跨年光雕展演將有星宇航空帥氣機身揭開序幕，接續亮相鳳凰城航線將於明年1月15日盛大開航以及首條歐洲航線即將啟航等資訊。此外，跨年當天在台北市政府主舞台上方，也將升起星宇航空合作的史努比機長造型氣球。星宇航空更提到，民眾只要預測首條歐洲航線，猜中者將有機會獲得星宇航空歐洲航線的首航機票。
星宇航空表示，很高興能透過台北101跨年光雕展演陪伴大家度過2025年的最後一天。2026年對星宇航空來說是極具意義的一年，預計達成多項里程碑，包括光雕中呈現的1月15日鳳凰城航線開航、全台第一架A350-1000加入機隊以及星宇航空首度進軍歐洲。
除此之外，星宇航空最要好的朋友史努比也將在跨年夜現身台北市政府主舞台上方，駕駛著星宇航空飛機與各位一起飛向2026年。星宇航空更提到，之後將有更多史努比合作，敬請持續期待。
另外，星宇航空還推出「猜不到『歐』！」活動呼應台北101跨年光雕展演內容，星宇航空邀請民眾一起參與社群互動，預測星宇航空第一個歐洲航點。究竟是倫敦、米蘭、布拉格、赫爾辛基還是蘇黎世？
猜到星宇航空歐洲新航線 有機會中免費機票
凡於星宇航空官方臉書抽獎活動貼文下方留言你的答案，並附上12月31日當天捕捉到台北101光雕展演的歐洲航線猜測畫面，星宇航空將從猜中者中抽出幸運得主，送出該航線的首航經濟艙單人來回機票，想獲得免費機票，就先到星宇航空官方社群。
阿聯酋航空宣布 第32屆世界旅遊大獎奪下五項全球大獎
另外，阿聯酋航空於2025年歲末再傳
捷報，在巴林舉辦的第32屆世界旅遊大獎（World Travel Awards）中一舉奪下五項全球大獎，全年累積摘下超過20項 國際殊榮。最新獎項不僅表揚阿聯酋航空作為航空業領導品牌的地位 ，也再次肯定其獲獎無數的 ice機上娛樂系統、卓越的頭等艙機上體驗和頭等艙貴賓休息室。 阿聯酋航空Skywards亦再度榮膺「2025 年全球最佳航空獎勵計畫」。
阿聯酋航空最新榮獲的五項世界旅遊大獎包括：2025 年全球最佳航空品牌、2025 年全球最佳機上娛樂系統、2025 年全球最佳航空獎勵計畫、2025 年全球最佳頭等艙、2025 年全球最佳頭等艙貴賓室 – 杜拜國際機場第三航廈。
資料來源：星宇航空、阿聯酋航空
