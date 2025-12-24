我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓皇家航空近日宣布，2026年1月4日後的台灣航線將停飛，這也是台灣唯一直飛長灘島的航班，旅行社措手不及，目前估計有近4000名旅客行程受影響，交通部觀光署對此表示，目前旅行社均積極與其旅客協調中，包括協助轉團及退費等，尚未有旅客向觀光署或是品質保障協會提出申訴。據了解，菲律賓皇家航空是台灣唯一直飛長灘島的航司，該航空在本（12）月22日無預警宣布停航2026年1月4日後台灣航線，國內有5家旅行社因經營包機行程，消息曝光後迎來上百萬損失，以及近4000位旅客權益。對此，觀光署指出，此案針對團體旅遊的部分，經瞭解將由旅行社與旅客協商轉團（改往其他目的地）或變更行程（如改經馬尼拉轉機前往長灘島）等替代方案辦理，目前旅行社均積極與其旅客協調中。針對旅行社販售的機加酒或代訂機票（自由行）的部分，觀光署也說，旅行社會積極協助旅客向航空公司辦理退費或簽轉事宜。因各旅行社仍在積極處理中，尚未有旅客向觀光署或是品保協會提出申訴，觀光署會持續請各販售旅行社妥善處理，並關注後續發展，適時回應。