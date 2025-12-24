國際市調機構歐睿國際（Euromonitor International）公布2025年全球百大城市目的地指數，泰國曼谷以3030萬國際旅客造訪人次奪冠，成為全球最受歡迎旅遊城市，顯示泰國觀光全面復甦。訂房平台Agoda公布的最新數據也顯示，明年春節的住宿需求，以曼谷搜尋量排名第一。相較之下，台灣旅客赴亞洲仍以日本為首，但社群上已有不少網友推薦去泰國旅遊，表示泰國比起日本更好玩，在美食、娛樂與多元體驗上也更具吸引力。
2025全球最受歡迎旅遊城市是泰國曼谷！吸3030萬人次造訪
歐睿國際公布2025年「全球百大城市目的地指數」，泰國首都曼谷以3030萬人次的國際旅客造訪量登上榜首，不僅拿下全球最受歡迎旅遊城市冠軍，也凸顯泰國觀光產業強勁復甦，進一步鞏固曼谷作為世界級旅遊目的地的地位。
泰國政府副發言人艾雅琳（Aiyarin Phanrit）證實相關排名結果，指出這項成績正是政府長期推動觀光政策的具體成果，同時也展現泰國人民一貫熱情好客的形象，成功吸引全球旅客回流。而這項榮耀被視為疫情後復甦的重要里程碑，不只代表國際旅客對泰國的高度青睞，也反映航空基礎建設逐步到位，以及整體行銷布局發揮效果，為觀光市場注入穩定成長動能。
明年春節泰國住宿搜尋量最高！高CP值、景點美食多受青睞
訂房平台Agoda公布的最新搜尋數據也顯示，統計2025年10至11月、鎖定2026年2月14日至22日的住宿需求，曼谷搜尋量排名第一，後續依序為新加坡、東京、香港與峇里島，顯示其熱度仍持續升溫。整體數據顯示，曼谷今年成功吸引大量國際旅客，加上泰國針對多國旅客開放60天免簽政策，進一步降低入境門檻，因次在全球旅遊市場中的競爭力持續放大。
泰國長期以高CP值著稱，曼谷之所以廣受歡迎，關鍵在於旅遊體驗多元，從街頭小吃到米其林餐廳一應俱全，夜晚可登上360度高空酒吧俯瞰市景，白天則有大皇宮、鄭王廟、臥佛寺等歷史地標，讓美食、文化與娛樂一次到位。
台灣人旅遊國家「泰國排第6名」！一票人讚：比日本好玩
《NOWNEWS》記者實際查詢觀光署觀光統計資料庫發現，2025年1至10月台灣旅客赴亞洲旅遊目的地仍以日本居冠，共有59.5萬人次，其次為中國31.6萬人次、香港17.3萬人次、韓國15.8萬人次、越南10.3萬人次，泰國則以8.8萬人次排名第六。
不過，先前就有網友在PTT發文直言「只有我覺得泰國比日本好玩嗎？」分享自己去過泰國1次、日本2次的經驗，認為日本乾淨、風景佳、飲食合口味，像是高配版台灣，但泰國帶來的驚喜更多，即便整潔度略輸，卻有美食、嘟嘟車、百貨公司、高樓大廈、渡船、佛寺與豐富夜生活，整體趣味性更勝一籌。
貼文曝光後也引發熱烈共鳴，不少網友留言表示「泰國不錯啊，旅遊內容很豐富還會想再去」、「曼谷的觀光確實做的不錯」、「泰國讚啊，蘇美島更讚」、「跟你一樣！泰國真心好玩好吃，唯一一個待超過一週還不會想念台灣的地方」、「泰國超～好～玩！物價便宜、文化又有特色，shopping mall超豪華，跟朋友都愛上泰國了」。
資料來源：《The thaiger》
