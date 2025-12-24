多力多滋（Doritos）又來惡搞味蕾！繼先前推出香菜口味引發搶購熱潮後，如今再度準備推出話題十足的「皮蛋」新口味。消息曝光後，立刻掀起網友熱議，不少人笑喊「真的假的？什麼時候啦」。而7-ELEVEN也搶先證實「多力多滋皮蛋口味即將開賣」，甚至笑稱還能拿來和豆腐拌在一起吃。7-11官方也向《NOWNEWS》記者進一步透露，該款新品預計將於1月初在全台門市上架販售。
多力多滋新口味「皮蛋」搶先曝光！網友驚喊：真的假的
根據網友於社群平台Threads貼出一張截圖，表示自己在電商平台看到多力多滋即將推出神秘新口味「皮蛋」，不過目前網站顯示尚未開賣。
隨後電商雖紛紛下架該圖片，不過特殊口味已經引發網友熱議「請問多力多滋是挖角必勝客的開發人員了嗎」、「多力多滋也是在口味創新這條路上越走越遠了」、「真的假的 什麼時候啦!!」、「太好了！可以吃一口皮蛋口味，配一口香菜口味了」。
統一超商7-ELEVEN官方帳號也搶先在Threads發文宣布：「蛋幾類（等一下）！多力多滋皮蛋口味即將開賣」，證實新口味即將開賣，更爆笑回應網友「還可以跟豆腐拌在一起」
此外，7-11 官方也進一步向《NOWNEWS》記者透露，多力多滋皮蛋口味預計將於2026年1月初在全台門市上架，請民眾敬請期待。
7-11
7-11