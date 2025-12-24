我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人黃子佼涉入「創意私房」論壇購買並持有大量未成年性影像案件，歷經一、二審判決後，檢方認定量刑與緩刑宣告不當，今（24）日正式提起上訴。臺灣高等檢察署指出，黃子佼的行為對兒童及少年身心健全發展造成重大侵害，原審宣告緩刑，已屬判決違法。判決指出，黃子佼自民國103年2月12日起，註冊成為「創意私房」網路論壇會員後，陸續購買、蒐集、下載37位女童及少女裸露胸部、性器或性交行為之性影像，並從112年2月17日《兒少性剝削防制條例》增訂刑罰生效日起，仍繼續以行動硬碟儲存性影像及個人資料。本案一審時，法院依違反《兒童及少年性剝削防制條例》，判處黃子佼有期徒刑8月。上訴後，臺灣高等法院二審審理認為，黃子佼已坦承犯行，並與37名被害人全數成立和解且完成賠償，遂改依《個人資料保護法》等罪，判處有期徒刑1年6月，並宣告緩刑4年。二審判決並命黃子佼須完成180小時義務勞務，及參加3場次法治教育課程。該判決於11月25日宣示後，引發社會各界高度關注。此外，黃子佼另涉持有10名未成年者共503個性影像的部分，高院認為尚待釐清事實，已退由檢察官另行依法處理。臺灣臺北地方檢察署目前已分案，交由婦幼保護專組檢察官偵辦。然而，儘管部分被害人透過律師發表聲明表示不再上訴，但包括婦女救援基金會在內的民間團體指出，若僅以違反個資法論處，恐無法完整呈現案件涉及的數位性暴力本質，也可能忽略性影像被害人所承受的長期創傷，呼籲司法體系應更嚴正看待此類案件，並要求黃子佼對所有被害人及社會大眾真正反省與道歉。台灣高檢署經研議後認為，二審高院僅因被告與被害人達成和解並完成賠償，即宣告緩刑，已有不適用法則或適用不當之違法情形，因此依法向最高法院提起上訴，請求撤銷原判並重新審酌。