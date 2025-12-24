我是廣告 請繼續往下閱讀

日本東京都西京市一處住宅內，19日發生母親與三名兒子死亡的事件，初步判斷，很可能是母親攜子輕生。沒想到在22日晚間，警方又在該名母親承租的另一處公寓發現了一具男性遺體。由於案件發現情況進展充滿疑點，目前警方正展開深入調查。根據富士新聞網報導，19日傍晚，在東京都西京市的一處住宅中，發現母親與三名兒子倒臥在屋內，隨後確認四人居已死亡。死者分別是36歲的母親、就讀高中的16歲大兒子，以及2個就讀小學、分別為11歲和9歲的兒子。據悉，母親跟大兒子身上有刀傷，次男與三男的頸部則有疑似被勒過的痕跡。就在四人被發現不久，母親曾透過LINE和父親聯繫。在母親掛斷電話後，父親多次聯絡均無人接聽；由於住家大門深鎖，且室內傳出異樣聲響，父親感到形跡可疑便決定報案。警視廳初步研判，這起案件極有可能是母親攜子輕生（無理心中），目前正展開深入調查。不過就在警方調查這起母子死亡案件時，22日晚間7點左右，於該名母親在練馬區南田中的一處公寓衣櫃內發現一具男性遺體。經過後續調查，確認死者為27歲的上班族中窪新太郎。中窪新太郎的遺體被發現時，腹部、背部及大腿等處有十多處刺傷，研判是遭人殺害。由於該公寓是「一家四口死亡案」中的母親所承租，警視廳將其列為相關地點進行搜索，並認為中窪新太郎是該名母親的友人。警視廳目前已將此案定性為殺人事件，並正深入調查此案與一家四口死亡事件之間的關聯。