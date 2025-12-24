我是廣告 請繼續往下閱讀

高市地政局今（24）日辦理今年第4季開發區土地標售，計收到5封投標封，標脫3標3筆土地，總標售金額為新台幣1億6496萬餘元，標脫率60%。本季標售共標脫3標3筆土地，1筆為高雄大學區段徵收區商三土地，面積約136坪，位於大學二十一路，以每坪約72.3萬元標脫。1筆為第100期重劃區住三土地，面積約145坪，臨15米八德北路，鄰近高雄國際滑輪溜冰場、草潭埤滯洪公園與八卦休閒公園等公共設施，以每坪約43.9萬元標脫；另1筆大寮區土地，亦順利標脫。綜觀本次標售結果，計標脫3標3筆小面積土地，較受矚目之第89期重劃區及高雄大學區段徵收區2筆大面積高總價土地皆無人參與投標，係因房巿景氣持續呈現趨緩態勢，致投標人觀望心態濃厚。地政局標售開發區土地，係為回收開發成本及作為新開發區投資資本，若有盈餘，則可支援巿政建設，作為興辦公共福利事業、闢建公共設施等之用，讓全體市民共享土地開發之成果。