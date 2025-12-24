我是廣告 請繼續往下閱讀

記者於勞動部私立就業服務機構查詢系統調查，了解該公司具體遭開罰金額約1200萬元。

勞動部今（24）日召開記者會表示，日前與地方政府合作徹查人力仲介公司違法向移工收取買工費，經查確認針對多名移工收取買工費，由地方政府處，罰鍰金額逾1,000萬元。勞動部表示，該案因涉及移工數多，再加上買工費金額高，罰鍰金額也是有史以來最高。針對開罰業者細節、具體開罰金額，以及由哪個縣市政府開罰，勞動部勞發署跨國勞動力管理組長蘇裕國三緘其口，並未透露任何細節，僅表達是要提醒所有仲介公司，並非點名單一廠商。雖然他並未具體透露開罰金額，但他也說明，因為該案件涉及金額高、人數眾多，一般要罰到千萬元以上非常少，「我目前看起來應該算是最高的（罰鍰）。」蘇裕國表示，經地方政府調查，該仲介公司利用多名移工轉換雇主之際，違法收取期滿轉換或續聘費用超過100萬元，事實明確，地方政府已依違反就業服務法第40條第1項第5款規定裁處高額罰鍰，金額逾1,000萬元，勞動部也將依法處該仲介公司1年以下停業處分。而今年涉及超收費用的移工仲介公司有裁罰10家，蘇裕國回顧，過去幾年來每年都有平均10家業者被裁罰。而對於該違規行為沒有杜絕，是否是罰則不具有嚇阻力？他認為，有些仲介是刻意違法，但也有部分是沒有留意規定導致超收，因此每年開罰件數當中確實有不同的情況。勞動部強調，目前可以合法收取費用僅有移工服務費、雇主服務費、登記費及介紹費等，呼籲仲介業者應遵守收費規定，勿以身試法；同時移工若遇有仲介違法收費情事，可撥打1955免付費專線檢舉，如查獲將嚴懲不貸。