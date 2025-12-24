今年冬季截至12月只迎來一波大陸冷氣團，明（24）日聖誕節將有第二波冷氣團南下，平地氣溫最低下探10度。但大多數民眾都覺得今年冬天降溫幅度不明顯，近日有網友發現，UNIQLO羽絨外套竟已下殺至2990元，「往年都要到2月中才有這價（格）」，讓不少民眾傻眼直呼：「也太快降了吧！」更有人哀號：「哭啊，我感謝祭3990買的」、「快氣屎（死）了！原價買的」。
UNIQLO羽絨外套價格跳水！他傻眼：往年2月的低價
一名網友在Threads發文表示，眼看都已經12月底，今年冬天卻明顯不冷，連UNIQLO的羽絨外套也一路狂降，價格直接下殺來到2990元，讓他忍不住直呼：「往年大概都要2月中才有這價格！」與過去印象落差極大。
貼文曝光後，底下網友一片苦笑回應，「真的熱死，我還在穿短袖」、「哇！今年真的降好快」、「我現在剛到UQ，也是嚇一跳，突然看到2990元」、「今年秋冬我買好多UQ、GU，買了個衣服山回家堆」、「上禮拜3490元本來要入手了，幸好還沒買」、「早上看到價格嚇一跳～手真癢」。
留言區也有不少苦主現身，「哭啊，我感謝祭3990買的」、「快氣屎（死）了！原價買的」、「買個寂寞，發熱衣也買了⋯都穿不到」。先前也有網友分享慘痛經驗，表示：「一週之前去UNIQLO買厚款羽絨外套，結果才過不到一週，再去門市看已經降價1000元，真的會氣到中風，小丑是我！」
今日更有網友出面提醒，「兄弟姐妹們，UNIQLO突然一堆外套降價，趕快去撿便宜。」包括拉鏈布勞森外套從1690元降至1290元，Pufftech布勞森外套也從2490元降為1690元，讓他驚喜直呼：「比感謝祭都來得有誠意！」
UNIQLO特價怎麼查？買貴1招可補救：標籤、發票千萬別丟
事實上，UNIQLO店員過去曾透露折扣時機，指出週二通常會有紅標出清商品，屬於永久降價；週五則是當季熱門商品的期間限定優惠，通常維持一週後就會恢復原價。民眾若想要查詢商品降價情形，可以至網站https://uq.goodjack.tw/「UQ搜尋」，輸入關鍵字或商品編號，來決定是否要入手。
以女裝特級極輕羽絨外套（商品編號460914）為例，《NOWNEWS》記者實際查詢，歷史高價為2490元，中間經歷過多次降價，目前已來到歷史低價1290元。
那麼買貴了該怎麼辦呢？UNIQLO與好市多皆無退差價服務，但提供30天未拆標可退貨的機制，不少過來人分享經驗，「馬上再買一件新的，拿一週前的購買資料一起退貨」、「買UQ東西兩三週內標籤真的不能拆，收據發票一定要留著」、「假設還沒剪標，1000元真的差很多，30天內都可以退換」。
資料來源：Threads、「UQ搜尋」
