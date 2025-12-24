我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕今（25）日就職屆滿七週年，她典禮上感性回顧過去七年的執政心路歷程。盧秀燕強調，這七年來她以「媽媽的初心」治理城市，不僅打破了台中直轄市「沒有女市長」與「連任魔咒」的兩大政壇鐵律，更在財政、環境、建設與社福上交出亮眼成績單。面對外界對其「下一步」的政治動向關注，盧秀燕堅定表示，最後一年任期將「以市政為唯一」，專心照顧市民。盧秀燕在演說中首先感謝市民的支持，讓她成為台中首位女性直轄市長並順利連任。她直言「我知道這有多難」，也因此倍加珍惜市民的託付。針對外界多次勸進參選更高職位，盧秀燕首度感性告白，這幾年依舊不為所動，是因為太珍惜家人的付託，要求自己在市長任內要以市政為唯一，說到做到。回首七年前提出的「市長換人、空氣換新」政見，盧秀燕指出，台中的PM2.5從上任時的18.9微克降至現今的13.5微克，改善幅度近三成，為中南部各縣市最佳。她將功勞歸於團隊強烈要求中火減煤（年減約300萬公噸），以及推動捷運綠線（累積6千萬人次）、全國最便宜雙十公車、及站點突破1700站的YouBike等綠色運具。盧秀燕以「媽媽持家」的角度，致力補齊台中過去缺乏的大型建設。她細數任內政績，台中市重大文化地標，獨資53億元的「綠美圖」落成啟用，全市圖書館將達到50座。在經貿體育建設，產業界期盼20年的台中國際會展中心已營運，台中巨蛋亦在推進中。在交通路網，大智路打通、市政路延伸、復工東豐快速道路，實現「完不了工的要完工」。另外，在財政管理上，盧秀燕指出，她接手時市債破千億，但在嚴守財政紀律下，台中人均負債從3.67萬元降至2.78萬元，降幅達24%。她強調，市府雖然在老人健保補助、公托倍增（5處增至47處）、教育預算（六都第一）投入大量資源，但透過精準調度，成功達成「負債更少、服務更好」的目標。典禮中發生一段有趣插曲，盧秀燕開玩笑表示，任內唯一沒做好的事就是「沒督促副市長鄭照新減肥成功」，引發全場笑聲。隨後，她逐一唱名各局處首長，感謝他們在防疫、氣爆危機處理、非洲豬瘟防堵以及F1賽車展演等各項挑戰中的辛勞。面對任期的最後一年，盧秀燕向市民與各界喊話，「現階段不用急著幫我找工作，不要再想、也不要再講這件事。」她承諾將保持初衷，在未來一年持續衝刺，為台中這座大家庭奠定永續發展的基石。