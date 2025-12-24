一年一度的聖誕節將至，美國知名脫口秀主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）又有驚人之舉，他在《今夜秀》節目上和樂團成員用下體敲響銅鈴，演奏聖誕夜經典名曲〈平安夜〉，外國網友反應兩極，有人完全笑不出來、痛批不尊重節慶，有天主教徒則笑到不能自已。
日前，吉米法倫在聖誕假期前播出的最後一集節目《今夜秀》（The Tonight Show starring Jimmy Fallon）中，向觀眾介紹自己組成一支名叫「西敏寺推進合奏團」的演奏團體，團員加上他共有7人，只見7名身著聖誕裝的男性，以稍息的姿勢排排站，腰際都綁著一顆手搖鈴，且銅鈴擺放的位置剛好在私密處部位。
表演開始後，由吉米法倫帶頭，眾人用腰力前後擺動下體以敲響銅鈴，隨著不同音階演奏出傳統聖誕歌曲〈平安夜〉（Silent Night, Holy Night）的旋律，整段約90秒的演出，可以聽見現場觀眾爆出哄堂笑聲，據了解，包括吉米法倫在內，表演者下襠都穿上防護裝備。
一派觀眾笑到肚子痛 一派人痛批：我悟性不夠高
由於這段表演實在太不正經，不少網友看完後傻眼表示：「今天是耶穌基督的生日...跟〈平安夜〉的氛圍太不搭，或許是我悟性不夠高，這一點也不酷」、「我從小時候就很喜歡這個節目，但我不明白這段表演的意義在哪」、「我喜歡吉米，但這次真的不好笑！」
然而，有一大票網友被吉米法倫的幽默感逗樂，「我是天主教徒，我慶祝聖誕節和耶穌的誕生，我認為〈平安夜〉是最美的聖誕歌曲之一，但看到這個我還是笑到肚子都痛」、「人們顯然已經忘記大笑的感覺了」、「好有創意」、「吉米玩得太開心了，我喜歡！」輿論反應相當兩極化。
資料來源：Jimmy Fallon IG
