旅天下國際旅行社今（24）日舉行上櫃前業績發表會，隨著日前上櫃申請案正式獲櫃買中心董事會通過，旅天下預計2026年1月掛牌上櫃。董事長李嘉寅也看好明年出境人數持續成長，客源多、需求多，航空公司增加航點、機位數，對於明年營收動力還是比較樂觀，認為旅天下會持續成長。
董事長李嘉寅表示，憑藉首創的「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，公司持續擴大全台門市布局，並同步深化數位化管理系統與後勤支援機制，強化對加盟門市的營運輔導能力，提升整體通路競爭力，成為支撐獲利成長的重要關鍵。
李嘉寅指出，上櫃是邁向制度化經營與產業共創的新起點。旅天下期許，「旅天下」不僅是一個企業品牌，更將持續整合供應鏈、深化通路合作，朝向同業共享的旅遊平台邁進，推動整體旅遊產業的長期成長與升級。公司以「共好、共享、共利」為核心理念，定位為「旅客的旅遊好鄰居」，透過全台門店空間打造具高度體驗感的一站式旅遊服務平台，從行程諮詢與銷售、機票訂購、護照與簽證代辦，到 Wi-Fi 機租借等服務，全面滿足消費者旅遊出行的各項需求，讓旅遊準備如同日常消費般輕鬆便利。
同時，旅天下亦持續深化門店空間的多元運用。未來除作為旅遊諮詢與銷售據點外，門店空間也將結合品牌行李箱展列及旅遊講座規劃，打造更具體驗感與互動性的旅遊服務場域。透過實體展示與主題分享活動，強化與旅客之間的溝通連結，提升門市服務的附加價值，進一步擴大品牌接觸點與整體營運效益。
旅天下表示，企業在追求營運與獲利成長的同時，亦持續將永續理念落實於實際行動中。隨著2026年1月正式掛牌上櫃，未來將進一步強化公司治理、資訊透明度與ESG作為，攜手投資人與產業夥伴，共同創造長期且穩健的企業價值。
在產品策略上，旅天下持續推動產品多元性與國際性全面整合，結合團體旅遊、自由行、主題旅遊、遊輪河輪與獎勵旅遊客製化行程，並透過與國際航空公司、海外地接社及在地供應商的合作，持續擴大產品的深度與廣度。同時，藉由加盟模式，攜手全球在地旅行社夥伴共享資源、加速拓點，打造具備規模化、系統化與國際連結能力的旅遊平台。
