前三季EPS達4.06元

上櫃後續共享資源、加速拓點

永續植栽牆成為會場亮點

旅天下國際旅行社今（24）日舉行上櫃前業績發表會，隨著日前上櫃申請案正式獲櫃買中心董事會通過，旅天下預計2026年1月掛牌上櫃。董事長李嘉寅也看好明年出境人數持續成長，客源多、需求多，航空公司增加航點、機位數，對於明年營收動力還是比較樂觀，認為旅天下會持續成長。旅天下經營團隊說明，旅天下2025年1至9月稅後淨利達9,586萬元，較2024年同期成長24%，創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）達4.06 元，展現穩健獲利能力。累計前三季合併營收為32.4億元，雖因市場結構與消費模式調整，較去年同期小幅下滑 5.97%，但公司透過產品結構優化、加盟體系規模化及營運效率提升，成功帶動整體獲利表現持續成長。董事長李嘉寅表示，憑藉首創的「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」，公司持續擴大全台門市布局，並同步深化數位化管理系統與後勤支援機制，強化對加盟門市的營運輔導能力，提升整體通路競爭力，成為支撐獲利成長的重要關鍵。李嘉寅分享，旅天下成立至今將近11年，11年以來很感謝許多航空公司、全球各地供應商、地接社與同業和同事給予支持，旅天下終於取得初步成果，9月17日旅天下遞件，終於在櫃買中心嚴格審查下過關，旅天下掛牌是另一階段的開始，掛牌後一定要擴大與海內外業者，台灣有4000多家同業不是競業，是合作夥伴，希望把旅天下做成旅遊同業共有品牌，並會注重環境保護、善盡社會責任，嚴謹善用投資者每一塊錢，讓大家獲取最高投資利益。李嘉寅指出，上櫃是邁向制度化經營與產業共創的新起點。旅天下期許，「旅天下」不僅是一個企業品牌，更將持續整合供應鏈、深化通路合作，朝向同業共享的旅遊平台邁進，推動整體旅遊產業的長期成長與升級。公司以「共好、共享、共利」為核心理念，定位為「旅客的旅遊好鄰居」，透過全台門店空間打造具高度體驗感的一站式旅遊服務平台，從行程諮詢與銷售、機票訂購、護照與簽證代辦，到 Wi-Fi 機租借等服務，全面滿足消費者旅遊出行的各項需求，讓旅遊準備如同日常消費般輕鬆便利。同時，旅天下亦持續深化門店空間的多元運用。未來除作為旅遊諮詢與銷售據點外，門店空間也將結合品牌行李箱展列及旅遊講座規劃，打造更具體驗感與互動性的旅遊服務場域。透過實體展示與主題分享活動，強化與旅客之間的溝通連結，提升門市服務的附加價值，進一步擴大品牌接觸點與整體營運效益。旅天下進一步說明，企業成長將與「永續旅遊」並行，致力推動減碳、減塑行動，邀請旅客跟著旅天下的「淨零旅圖」遊世界。在商品設計上，從交通、住宿到餐飲全面檢視碳足跡，運輸旅遊巴士的路程安排上，透過行程動線整合、路線距離優化與行程節奏調整，降低不必要的移動與重複行駛，同時兼顧旅遊體驗與營運效率，逐步導入更友善環境的旅遊運輸規劃模式，落實低碳旅遊的實際行動；並於旅宿端落實不提供一次性備品，同時支持當地、當季食材，降低長途運送所產生的環境負擔，讓旅行中的每一個選擇都能為地球帶來正向影響。此次發表會另一大亮點，為會場特別設置的「永續祝福植栽牆」，以多種可長期栽種的植物做組合，取代一次性花籃，象徵祝賀、成長與延續，並以「共好、共榮、共生」為設計核心，展現旅天下攜手加盟夥伴與產業共同邁向永續發展的決心。旅天下表示，企業在追求營運與獲利成長的同時，亦持續將永續理念落實於實際行動中。隨著2026年1月正式掛牌上櫃，未來將進一步強化公司治理、資訊透明度與ESG作為，攜手投資人與產業夥伴，共同創造長期且穩健的企業價值。在產品策略上，旅天下持續推動產品多元性與國際性全面整合，結合團體旅遊、自由行、主題旅遊、遊輪河輪與獎勵旅遊客製化行程，並透過與國際航空公司、海外地接社及在地供應商的合作，持續擴大產品的深度與廣度。同時，藉由加盟模式，攜手全球在地旅行社夥伴共享資源、加速拓點，打造具備規模化、系統化與國際連結能力的旅遊平台。