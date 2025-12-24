冷空氣今（24）日晚上正式南下，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明後兩天（12月25日至12月26日）將升級為大陸冷氣團，桃園以北、宜蘭降雨時間長，要注意局部大雨，北台灣早晚低溫只剩12至14度，空曠地區跌破10度，高山有降雪機率，周六（12月27日）逐漸回溫，下周二（12月30日）迎接新一波東北季風。
明後天水氣增多 北部、宜蘭防大雨
曾昭誠指出，明後兩天，北部、東半部、恆春全天不定時有雨，中南部山區也有零星雨，特別是桃園以北、宜蘭要注意較大雨勢。周六、周日冷氣團減弱、降雨趨緩，桃園以北、東半部、恆春仍有局部降雨，新竹以南平地多雲到晴，新竹以南山區有零星雨。
聖誕節迎接冷氣圖 早晚低溫跌破10度
曾昭誠說明，本波冷氣團降溫非常有感，明天聖誕節各地越晚越冷，白天北部、宜蘭16至19度，中部、花東18至24度，聖誕節晚上到周五清晨，氣溫降至最低點，北部、宜蘭只有12至14度，部分地區跌破10度，南部、台東13至16度。
周末兩天冷氣團減弱，白天稍微回溫，早晚依舊偏冷，台灣各地低溫12至18度，高溫在北部、宜花20至22度，中南部、台東23至25度，日夜溫差大；下波東北季風會在下周二增強，導致北部、宜蘭溫度略降。
曾昭誠補充，低溫搭配水氣，明後天中部、東半部3000公尺以上高山、北部及宜蘭2000公尺以上高山有降雪機率；周六中部以北、宜花3000公尺以上高山可能出現零星降雪。
資料來源：中央氣象署
