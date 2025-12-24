7-11門市自1月1日至6日推出新年優惠，門市指定商品每滿222元送2
0元購物金，還有行動隨時取寄杯精品美式、精品拿鐵買7送7，思樂冰、霜淇淋1月1日有10元多一件優惠。且今年7-11鎖定全台逾20大跨年熱點，號召近千家門市、擴增2~5倍的人力、設備、商品備貨，更動員2台行動購物車分別進駐台北市信義區101旁、新北市淡水區漁人碼頭兩大跨年晚會一級戰區。美廉社「聖誕跨年慶」即起開跑，APP推出可可、奶茶買2送3，相當於4折，比半價更便宜。
🟡7-11跨年、元旦優惠！寄杯精品咖啡買7送7
📍門市｜1月1日起至1月6日
◾全店指定商品每滿222元送20元購物金，下次消費即可使用
📍門市｜1月1日起至1月6日
◾思樂冰第2件10元
◾雪淋霜霜淇淋第2件10元
◾酷聖霜霜淇淋第2件10元
◾icash2.0、icash Pay支付，霜淇淋買一送一（限1/2、1/3、1/4）
📍APP｜1月1日起至1月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
🟡7-11公布跨年10大熱賣夯品！OPEN!行動購物車進駐鬧區
7-11根據歷年銷售大數據分析，跨年夜全台備戰十大熱銷商品：CITY系列飲品、關東煮、茶葉蛋、熱狗、蒸玉米、包裝零食、瓶裝水、爆米花、酒品與冰塊杯、Mister Donuts甜甜圈，今年跨年熱點門市已因應商圈需求提升備貨量。
為滿足雙北跨年晚會一級戰區的跨年消費需求， 7-11也因應信義區行人徒步區戶外補給需求，預計於W Hotel、微風南山等高人流動線區出動7個攤位，「OPEN!行動購物車2.0」進駐台北101大樓旁，提供逾百款商品。
也因應今年淡水漁人碼頭、八里左岸雙舞台演出，7-11動員周邊10家門市，更於人流量最大的漁人碼頭主舞台旁設置「OPEN!行動購物車1.0」並擴增咖啡、熱食、熱罐等設備機台，滿足戶外跨年隨時補給食飲的消費需求。
🟡美廉社年末優惠來了！可可、奶茶買2送3
美廉社推出APP隨買隨取「聖誕跨年慶」，即日起至2026年1月1日前，集結多款人氣飲品與零食優惠。
📍APP｜1月1日起至1月3日
◾中杯喬名精品迦納可可買2送3，4折（原價55元、特價22元）
◾大杯 沖繩黑糖奶茶買2送3，4折（原價50元、特價20元）
◾韓國Orion剝皮果實（葡萄/荔枝/奇異果）軟糖買2送1
◾日本扇雀飴檸檬蘇打風味糖2包49元
◾卡滋X蠟筆小新爆米花分享盒（120g） 2盒179元
◾阿華田營養巧克力麥芽飲品2包239元
資料來源：7-11、美廉社
