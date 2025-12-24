我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨今（24）提名南高屏市長參選人謝龍介、柯志恩與蘇清泉，對此角逐民進黨高雄市長參選人的立委賴瑞隆表示，3人在《財劃法》上配合國民黨，讓南高屏損失重大財源，特別是高雄實質損失200多億元，認為若只有黨意而沒有民意的話，那在這場選舉恐怕也難以獲勝、獲得人民的一個支持，另也呼籲黨內初選後更要團結，也希望高雄市民做最強後盾，來支持高雄的進步與發展。對於國民黨今日宣布提名南高屏市長參選人謝龍介、柯志恩與蘇清泉，賴瑞隆表示，這次南高屏的提名人選，國民黨果然不出意外，這3人在《財劃法》上配合國民黨，讓南高屏損失重大財源。特別是高雄，實質損失了200多億，相較於台北增加了400多億，落差越來越大。賴瑞隆認為，柯志恩如果只有黨意而沒有高雄民意，那在這場選舉恐怕也難以獲勝獲得人民支持。另也呼籲黨內必須要更加團結，在初選結束後面對國民黨及其他威脅，高雄的進步發展不能夠停止，必須要繼續的前進。最後賴瑞隆說，民進黨內初選4人都必須肩負起高雄進步發展，也希望所有的高雄市民做最強後盾，來支持高雄的進步發展。