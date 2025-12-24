泰式料理帕泰家（Baan Phadthai）今（24）日平安夜，平日菜單全新升級推出「最強10力派個人獨享餐」，推薦泰式酸辣烤魚、泰式炒河粉、冬蔭功海鮮湯河粉等10大人氣主食，搭配開胃小點、湯品和飲料套餐只要298元起，開吃50元炭烤雞肉沙嗲串、98元泰式甜品加購優惠，《NOWNEWS今日新聞》記者整理給讀者一次掌握。
帕泰家：個人套餐298元起！10款主食菜單一覽
蟬聯六年泰國《米其林指南》必比登推介的帕泰家，方便單身族與一個人用餐需求，平日菜單全新升級推出「個人獨享餐」，主打人氣主食，搭配飯、麵、河粉，附上開胃小點、湯品和飲料，套餐只要298元起。
辣控推薦辣炒珍豬298元、泰式椒麻雞328元、泰炒辣味雞328元、泰炒辣嫩牛338元、冬蔭功海鮮湯河粉338元，咖哩風味有椰香黃咖哩雞358元、南薑綠咖哩雞358元可選，不吃辣的人則建議選炭烤嫩煎豬排328元。
官方特別推薦「泰式酸辣烤魚」388元，嚴選新鮮鱸魚結合泰式經典酸辣調味，迷人的酸辣風味一個人也能獨享。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦「泰式炒河粉」298元，不只有經典、醬香、咖哩、蔬食各口味可選，還可加價69元加入炭烤豬肉、或99元升級軟殼蟹。
記者實際開箱，開胃小點吃到涼拌雞肉很涮嘴，湯品喝到冬蔭功（每日例湯口味不同），原本飲料提供可樂或七喜，加價30元可換購泰式奶茶或泰式奶綠。
50元沙嗲串！99元爽吃泰式椒麻雞、芋絲炸雞翅優惠一次看
歡慶新品上市！帕泰家同步推出加購優惠，2025年12月26日至2026年2月13日，每週二與週五，凡點購任一個人獨享餐，可以50元超殺價格加購「炭烤雞肉沙嗲串」乙份（原價149元），現省99元有夠划算。
為讓個人獨享餐也能吃出澎湃感，也有泰式明星小點加購常態優惠，每份獨享餐加99元可點「炭烤雞肉沙嗲串」、「芋絲炸雞翅」、「泰式椒麻雞」三款任選，對比最高169元、相當於現省70元。
想吃泰式甜點，也有98元起加購泰奶布蕾、椰子冰淇淋附泰式佐料128元、香蕉麻吉煎餅158元等優惠，道道現省30元（每份獨享餐限加購一份）。
另外，喜迎馬年好運到，王品集團3大中餐推出年菜組合「莆田」御膳海陸星饗宴約6～8人份6888元，功夫菜龍馬奔騰海陸盆菜搭配整尾龍蝦；每年深受歡迎的「享鴨」金鴨報喜百匯宴約8～10人份7888元，開吃琥珀酥皮烤鴨、金銀蒜香龍虎斑；「丰禾」香蹄盈門台味宴8～10人份6988元；並攜手WMF德國精品餐具，送出搭配要價11800元WMF Fusiontec陶晶鍋的年菜聯名套組。
資料來源：帕泰家、王品集團
