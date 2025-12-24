我是廣告 請繼續往下閱讀

帕泰家：個人套餐298元起！10款主食菜單一覽

▲「泰式酸辣烤魚」388元，主食以外還提供炸豆腐、辣炒豬等小菜拌飯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲推薦愛吃辣的人可嚐鮮「泰炒辣嫩牛」新菜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「泰式炒河粉」還可加購炭烤豬肉或軟殼蟹。（圖／記者蕭涵云攝）

▲例湯裡給不少魷魚和魚片；開胃小點涼拌雞肉、小黃瓜、洋蔥塞滿滿，份量很有誠意。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦「泰式炒河粉」298元，不只有經典、醬香、咖哩、蔬食各口味可選，還可加價69元加入炭烤豬肉、或99元升級軟殼蟹。

記者實際開箱，開胃小點吃到涼拌雞肉很涮嘴，湯品喝到冬蔭功（每日例湯口味不同），原本飲料提供可樂或七喜，加價30元可換購泰式奶茶或泰式奶綠。

▲左起：芋絲炸雞翅、炭烤雞肉沙嗲串、泰式椒麻雞。（圖／記者蕭涵云攝）

50元沙嗲串！99元爽吃泰式椒麻雞、芋絲炸雞翅優惠一次看

▲帕泰家推出個人獨享套餐，酸辣烤魚10大主食298元起。（圖／記者蕭涵云攝）

▲香蕉麻吉煎餅等加購甜點，都是單點的份量。（圖／記者蕭涵云攝）

▲帕泰家平日個人套餐菜單，一圖看懂。（圖／baanphadthai.com.tw）