▲玉澤演與潤娥（如圖）因常同台曾傳緋聞，男神曾在《強心臟》被要求選喜歡的人時秒選潤娥，引發熱議。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲玉澤演（右）與鬼鬼（左）在《我們結婚了》組成鬼澤夫婦，被問是否想過真的在一起時，男神坦承有想過，但鬼鬼因遠距離而婉拒。（圖／吳映潔工作室提供）

韓國男團2PM成員玉澤演今（27）日迎來37歲了！玉澤演上個月初才公開喜訊，透露將與交往8年的圈外女友結婚，婚禮也預計於明年春天低調舉行。回顧男神過往情史，他曾因與少女時代常同台進而與成員潤娥傳出緋聞，後來又在節目上被主持人要求選喜歡的對象時，他更是直接選了潤娥，讓緋聞再添話題。同年還被拍到與少女時代的Jessica爆出正在約會的消息，一度引發熱議，不過後來經紀公司也澄清兩人只是好朋友。如今，玉澤演終於迎來人生伴侶，粉絲也紛紛送上祝福。2020年6月，玉澤演被拍到和圈外女友一起現身江原道平昌牧場，戀情隨之曝光，隨後男神也透露兩人已穩定交往約3年。今年11月1日，玉澤演就在社群公開兩人將結婚的消息，並表示「遇到理解、信任我的人，決定攜手走向未來」，經紀公司也透露婚禮預定於明年春天在首爾低調舉行，粉絲也紛紛表示祝福。回顧玉澤演的情史，要從2010年的澤潤CP說起。當時2PM、少女時代常一起跑綜藝，玉澤演和潤娥自然互動讓觀眾嗑翻，緋聞自然就傳開了。後來，他和潤娥一起上節目時，主持人打趣要玉澤演選喜歡的女生，他二話不說就選了潤娥，偏偏主持人李昇基也說潤娥是他的理想型，後來潤娥被問到二選一會選誰？她先是大讚兩人都帥，後來把票投給了李昇基，並坦言就外表而言喜歡溫柔的類型，這段青澀往事至今仍是無數觀眾心中的經典。同一年，玉澤演又被捕捉到和少女時代的Jessica一起看電影，隔年兩團剛好都在日本宣傳，再度捕捉到兩人相約咖啡店。不過，事情還沒完，之後韓媒又爆料玉澤演、Jessica在首爾江南區約會吃午餐，加上玉澤演曾透露自己跟Jessica都是打電話聯絡比較多，讓緋聞瞬間炸鍋。不過，面對鋪天蓋地的猜測，雙方經紀公司也迅速澄清，表示兩人只是非常要好的朋友。2013年，玉澤演和鬼鬼（吳映潔）出演《我們結婚了世界版》，兩人一組成鬼澤夫婦馬上圈粉無數。有集節目中，光熙、瑟雍和G.O作為嘉賓現身時，G.O突然問兩人：「雖然是假想關係，但現實中有想過真的在一起嗎？」玉澤演當時回答有，鬼鬼卻說沒有。後來鬼鬼進一步解釋，因為兩人一個在韓國一個在台灣，所以覺得不太可能。不過，當時兩人在節目裡的互動又甜又可愛，讓大批粉絲期待假戲真做，可惜最後這段甜蜜互動也就停在節目裡，緋聞自然收場。12月27日的壽星不只有玉澤演！還有台灣歌手黃西田、台灣藝人王嫚萱、台灣歌手丁文琪、日本演員內田真由美、香港歌手KiriT、韓國女團Fromis9成員張圭悧、台灣演員吳兆絃、韓國女團Kep1er成員徐永恩，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！