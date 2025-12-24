黃金價格今（24）首次突破每盎司4,500美元大關，白銀和鉑金價格也創下歷史新高，白銀今年更飆出逼近150%的漲勢。美媒列出這一劇烈變化的五項關鍵，並問及了金屬市場專家對於2026白銀價格趨勢的看法。
白銀價格迅猛上漲5項關鍵
根據CBS報導，白銀在2025年初的價格約為每盎司30美元上下，到12月底已飆升至每盎司超過70美元，一年內價值翻了一倍以上。這種快速上漲不僅反映了投資者的熱情。通膨壓力、供應限制、地緣政治不確定性以及不斷增加的工業需求等因素共同推動了白銀價格的飆升。
同時，聯準會在2025年底的降息計畫也提振了市場對硬資產的興趣，為白銀價格提供了又一利多。目前白銀價格已到歷史高位，許多投資人正試圖判斷白銀是否還有上漲空間，或更有可能進入降溫期。
2026年白銀走勢可能如何？
Birch Gold Group 的金融市場策略師雷根（Peter Reagan）解釋，隨著成本上升，高通膨或通膨升溫通常意味著白銀價格的走高。儘管近期通膨有所降溫，但現實情況是目前的通膨率仍高於 2% ，意味著當我們進入 2026 年時，通膨的不確定性依然籠罩，進而可能影響白銀價格。
雷根表示，「通膨壓力可能會持續上升，讓民眾更難規劃退休生活。就白銀而言，雖然沒有絕對的保證，但經濟不確定性的增加和持續的通膨，暗示我們在新年可能會看到更高的價格與更強勁的需求。」
Money Metals Exchange 的內容經理格勞森（Joshua D. Glawson）也認為，2026 年白銀價格可能會繼續上漲，特別是隨著貴金屬指數股票型基金（ETF）和債券等投資工具的需求增加。
格勞森指出，「ETF 所創造的需求已經超過實際存在的實體金屬總量。此外，一些國家政府目前正在推廣這些白銀 ETF，這推高白銀期貨與現貨的價格。我的預測是——儘管我無法預知未來——2026 年白銀價格將會持續攀升。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
