準備好保暖措施！今（24）日平安夜入夜後，東北季風將明顯增強，天氣開始轉變；明（25）日聖誕節更有冷氣團南下，0度線逼近台灣。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，這波冷氣團最冷的時段，預計落在明（25）日深夜到周五之間，北部與宜蘭將呈現整天濕冷的天氣，有機會成為入冬以來「體感最冷」的一波。
冷氣團聖誕節南下！0度線逼近台灣，低溫探12度
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，今（24）日平安夜晚間起東北季風明顯增強，到了明（25）日冷氣團將全面南下，全台氣溫快速下滑，越晚越冷。最冷時段預估落在25日深夜至26日清晨，各地低溫普遍下探12至14度，空曠或地勢較高地區甚至可能再低1至2度，夜間與清晨外出務必加強保暖。
降雨方面，迎風面的北部與宜蘭水氣明顯偏多，容易出現短暫雨，且可能持續3至4天，全天感受濕冷；桃園以北與東北部也有局部較大雨勢發生的機率。花蓮、台東雲量偏多，局部時段有零星降雨；金門、馬祖同樣偏冷，偶有短暫飄雨。
氣象專家陳勝也在臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模擬，25日深夜1500公尺高度的0度線將逼近台灣北海岸，這也是入冬以來最強的一波冷空氣。
聖誕節台灣高山有機會降雪！冷氣團影響時序曝光
中央氣象署也表示，明（25）日受大陸冷氣團南下影響，中部以北及宜花天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。水氣較多，桃園以北及宜蘭地區有廣泛降雨，並有局部較大雨勢發生的機率；北部、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。此外，中部、東部3000公尺以上高山，及北部、宜蘭2000公尺以上山區，有局部降雪、其他固態降水或結冰的機率。
周末12月27日（六）、28日（日）雖然大陸冷氣團減弱，但是北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚亦涼。水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。不過，27日中層雲系仍多，新竹以南山區有零星短暫雨，中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山，仍有零星降雪、其他固態降水或結冰的機率。
氣溫回暖要等周末！跨年前維持舒爽天氣
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」補充，這波冷氣團將在周六（27日）逐漸減弱，氣溫逐步回升。屆時中部、南部以及澎湖以多雲到晴為主，白天在陽光照射下感受較為舒適，但夜晚與清晨仍偏冷，日夜溫差較大。
中央氣象署也表示，下周一北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣稍涼，大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大臺北山區有零星短暫雨。
從12月27日一直到12月31日，均無新的冷氣團南下跡象。中央氣象署也公布12月29日至31日的溫度預測：低溫方面，西半部及東北部約13至17度，花東、澎湖約18至19度，金門、馬祖13至14度；高溫方面，北部、宜花及澎湖約21至23度，中南部及臺東25至27度，金門19至21度，馬祖16至17度。
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇｜天氣特急、觀氣象看天氣
