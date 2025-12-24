我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白安（如圖）在聖誕節為粉絲獻唱〈我把你留在去年〉，她表示，希望大家也把不適合的都留在今年，迎向新的年度。（圖／記者朱永強攝影）

創作才女白安今（24）日晚現身內湖聖誕公益演唱會，以空靈嗓音溫暖寒冷的平安夜。當她一唱起范曉萱的經典名曲〈雪人〉時，舞台天空緩緩飄落浪漫雪花特效，讓內湖瞬間像是下雪了，唯美場景讓全場觀眾驚呼連連。在歲末年終之際，白安也對台下歌迷喊話：「今年快過完了，一般到這時候，都會把不喜歡、不再適合自己的，通通留在今年，迎接新的一年。」白安今年發行第5張唱作專輯《星期八》，今晚她率先演唱同名歌曲〈星期八〉，帶領大家走進那個充滿自由與想像的時空。白安身上揹著造型獨特的高跟鞋包包，側面微微簍空，她驚喜地從包包裡拿出聖誕小糖果，問台下觀眾想不想要，觀眾也大叫：「我要！我要！」發完糖果後，白安還特地走下舞台與觀眾一一握手，隨後她帶來〈我把你留在去年〉以及出道神曲〈什麼讓我遇見這樣的你〉，陪伴粉絲度過2025年的尾聲。《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會卡司包括蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治，搭配10米高巨型聖誕樹點亮夜空、浪漫雪景與熱鬧市集，吸引2千5百名民眾齊聚，一同迎接充滿祝福與希望的聖誕佳節。福利熊、大全熊與水果探險隊也活潑領軍，攜手「616幸福工作站」社福團體兒少代表與吉祥物同台暖場。而活動現場，用心音樂、Energy也共同捐贈500萬元予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位，攜手必應創造打造細膩燈光與舞台設計，以專屬於平安夜的舞台。把善念傳遞到更多角落。今晚現場觀眾慢慢聚集至約為2千5百人，台下還有觀眾不斷對白安喊：「白安，我愛你！」白安笑容很靦腆，很開心地對粉絲揮手。明年白安將在台北和高雄舉辦《路邊野餐》