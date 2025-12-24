我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國記憶體大廠SK海力士把「HBM」從資料中心拉到便利商店貨架，與韓國7-11合作推出蜂蜜香蕉口味的玉米脆片，主打用零食包裝一場半導體梗的行銷實驗。「HBM玉米脆片」，成為「Honey（蜂蜜）」、「Banana（香蕉）」與「Mat（韓文風味）」，技術名詞變成梗，自11月26日上架後買氣升溫，官方指出，開賣約三周累計銷量已超過20萬包；其中首批10萬包在短短九天內售罄，第二批同規模供貨也很快被掃空，讓業者決定再追加生產。這款零食在設計上刻意把科技感做得更直覺，脆片外型做成晶片造型，口味走蜂蜜香蕉路線，咀嚼後帶出淡淡的香蕉巧克力香氣；包裝則搭配SK海力士的半導體主題卡通角色。銷售表現最亮眼的區域，集中在SK海力士主要據點周邊。距離利川園區約500公尺、同時涵蓋員工宿舍生活圈的7-11利川SK門市，被點名為全國銷售第一，門市除了設置專區陳列，甚至把整箱商品直接送進園區辦公室，成為「員工圈內」的熱門補給品。