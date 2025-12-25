我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿利克（如圖）去年聖誕節命喪舞台，得年36歲。（圖／翻攝自阿利克IG＠lawai.arik）

阿利克聖誕節搭跨年舞台！7樓高墜落身亡

▲▼阿利克生前仍不忘最愛的音樂，發文分享新願景，卻成了最後話語。（圖／翻攝自阿利克IG＠lawai.arik）

聖誕節奪命驚魂！去年12月25日1名工人搭設台北跨年晚會舞台時，不慎從20米（約7層樓高）高處跌落，當場身亡，而該名工人正是樂團「救贖方舟」的主唱阿利克（Lawai Arik），時隔1年，讓人再度回想起該起事件，以及阿利克生前仍不忘音樂，「搖滾跟嘻哈迸在一起雖然我們不是第一個，但是我們會很不一樣，因為我們是族群融合！」話語令人惆悵，歡樂的聖誕節鋪上了些許傷感。阿利克主業從事燈光音響舞台等工作逾10年，去年12月25日他為台北市跨年晚會上工趕進度，攀爬約20公尺、7層樓高架設燈光，頭戴安全帽，身著防護與安全裝置，怎料不慎從高處摔落，人當場沒了呼吸及心跳，事件震驚全台。阿利克的親友透過粉絲專頁「Wild Tree Lab 野樹實驗」發文，質疑該起事件疏漏百出，阿利克並未擁有應有的強制保險，「家人們想要知道的是發生的原因。希望台灣能夠落實施工安全防護，不要再有人因此受傷或失去性命！」更痛心的是，阿利克當天才在社群Threads分享新願景，「這次方舟加入了心血，是一位很厲害的嘻哈音樂廠牌的主理人，搖滾跟嘻哈迸在一起雖然我們不是第一個，但是我們會很不一樣！因為我們是族群融合。方舟承載著所有一切，不論膚色、種族、性別、性向，一起揚帆航行吧！」沒想到成為了阿利克生前最後貼文。而當時的跨年晚會主持人Lulu（黃路梓茵）於今年1月1日發文哀悼阿利克，「最後的一張謝幕我們要感謝我們所站著的舞台，過程中發生了遺憾的事情，想對這一位無名英雄致意。也謝謝祂跟所有辛苦的大家，有你們的前置才有今天我們安全無虞的舞台表演，再次感謝天地萬物的祝福。」如今阿利克過世1年，親友仍十分想念他。