今（25）日聖誕節大陸冷氣團南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，各地明顯轉冷，苗栗以北、宜蘭白天僅14至18度，夜間空曠地區恐降至10度以下；今天水氣最多、北台灣降雨明顯，周末（12月27日至12月28日）冷氣團減弱回溫，下周至跨年、元旦偏暖，但元旦後恐再有強冷空氣南下，有可能達寒流等級。
聖誕節越晚越冷 入夜跌破10度
吳聖宇指出，今天各地溫度明顯下降，苗栗以北到宜蘭白天高溫只有17至18度，加上下雨體感濕冷，台中至嘉義、花蓮高溫19至22度，南部、台東高溫23至26度，全台越晚越冷、越往南越溫暖，南北差異大。
今晚到明天清晨，中北部、東北部都市低溫12至14度，空曠10至12度或以下，台北市預報13至14度，達到大陸冷氣團等級，南部、花東都市低溫14至16度，空曠地區12至14度，整體偏冷，務必要注意保暖。
周五白天依舊濕冷 周末冷氣團減弱
吳聖宇說明，周五白天冷氣團還在，苗栗以北、宜蘭白天高溫剩下14至16度，台中到嘉義、花東高溫18至21度，南部高溫22至24度，明晚到周六清晨，中北部、宜蘭都市低溫13至15度，空曠地區10至12度或以下，南部、花東都市低溫15至17度，空曠地區13至15度或以下。
周末冷氣團會逐漸減弱，北部、宜蘭白天高溫回升到20至22度，中部、花東21至24度，南部25至27度，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍要注意10至12度以下低溫出現，南部、花東空曠地區低溫也可能降到13至15度或以下。
聖誕節雨下最多 跨年、元旦後恐有寒流
降雨方面，吳聖宇提及，今天是水氣最多的一天，台中以北、東半部都有短暫陣雨，尤其苗栗以北、宜蘭降雨明顯且持久，台中以南也會有局部短暫陣雨，3000公尺以上高山有可能出現冰霰、下雪或結冰。明天白天水氣逐漸減少，不過北部、東半部還是容易下雨，中南部雲量多，降雨以山區機會較大。
周末水氣更少，降雨範圍將會逐漸縮減北部、東半部，其它地區多雲為主，下周一直到跨年夜、元旦，天氣回暖、趨於穩定，容易下雨的地方以東半部為主，有機會是比較溫暖的跨年夜和元旦假期，不過元旦後可能馬上有強冷空氣要南下的，有強冷氣團甚至寒流的架式，需要持續觀察。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
