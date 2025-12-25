今（25）日聖誕節迎接入冬第二波大陸冷氣團，前中央氣象局局長鄭明典表示，上午中部以北沿海鄉鎮正在發生「快速降溫」現象，不少測站平均降溫超過每小時下降1度，持續下降超過4度，下半天北方極渦下來的冷空氣往南，將導致今天晚上台灣出現第二波降溫。
鄭明典今早透過臉書發文指出，新竹氣象站清晨5點時還有19度，不過到上午8點時已經跌破15度，來到14.9度，3小時就驟降4.1度，平均降溫超過每小時下降1度，「以前會說，鋒面過境、氣溫驟降！這一次天氣圖上並沒有劃出鋒面通過台灣，還是有氣溫驟降的現象。」
鄭明典說明，透過850百帕風場圖可以看見，在台灣北方強風區，左側有順時針旋轉氣流，是來自由西方過來的冷高壓，這個冷高壓偏南出海，冷空氣現在正影響台灣，這是早上第一波「快速降溫」的冷空氣來源。
右側箭頭處還有另一股冷空氣出海，則是來自北方的另一個冷高壓，這股冷空氣源自極渦，主要沿低壓區順時針旋轉，這股冷空氣遭遇南方來的氣流，在日本附近形成鋒面，地面也開始有對應的溫帶氣旋發展。
鄭明典提醒，目前模式預測，稍後整個低壓區會加強、加深，部分北方極渦下來的冷空氣有可能往南，這部分今天晚上可能給台灣帶來第二波降溫。
資料來源：鄭明典臉書
